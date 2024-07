Jon Landau, produtor de 'Titanic' e 'Avatar', morre aos 63 anos

Jon Landau, produtor de 'Titanic' e 'Avatar', morreu neste sábado, 6, aos 63 anos. Segundo o site 'The Wrap', ele lutava contra um câncer

A morte dele foi confirmada por Alan Bergman, co-presidente da Disney Entertainment, que detém os direitos de 'Avatar'. "Jon foi um visionário cujo extraordinário talento e paixão deram vida a algumas das históricas mais inesquecíveis da telona. Suas notáveis contribuições para a indústria cinematográfica deixaram uma marca indelével e sua falta será profundamente sentida. Ele foi um produtor icônico e de sucesso, mas uma pessoa ainda melhor e uma verdadeira força da natureza que inspirou todos ao seu redor", diz o comunicado.

Ao longo de sua carreira, Landau produziu alguns filmes do diretor James Cameron, entre eles, 'Titanic', em 1997, que levou o Oscar de melhor filme no ano seguinte. Em 2009 eles retomaram a parceria em 'Avatar'. Depois, os dois trabalharam na sequência da franquia, incluindo em um filme que deve estrear em 2025, e em 'Alita: Anjo de combate'. Ele também produziu a comédia 'Querida, Encolhi as Crianças', de 1989, e da ficção científica 'Solaris'.

Em 1990, Jon foi executivo da Twentieth Century Fox e supervisionou a produção de filmes como 'Duro de Matar 2', 'Power Rangers' e 'O Último dos Moicanos'. Recentemente, ocupou o cargo de diretor de operações da Lightstorm Entertainment, produtora de James Cameron.

Ator Mike Heslin, da série 'Lioness', morre aos 30 anos

O ator Michael Heslin, conhecido pela série de espionagem 'Lioness' (2023), faleceu aos 30 anos de idade. O artista estava hospitalizado há cerca de uma semana devido a um problema cardíaco. A morte foi confirmada pelo marido do famoso, Nicolas James Wilson, conhecido como Scotty Dynamo, na noite de sexta-feira, 5.

"Em 2 de julho, meu marido, melhor amigo e alma gêmea, Mike Heslin, morreu por um problema cardíaco inesperado após uma semana de longa batalha no hospital. Michael era jovem, tinha saúde perfeita, e os médicos não têm explicação para o que aconteceu [...]", escreveu ele em um trecho. Confira a publicação completa!