Bruna Biancardi encanta ao mostrar foto fofíssima de Mavie com Thiaguinho

Após curtir o show de Thiaguinho com Neymar Jr, Bruna Biancardi mostrou o encontro fofíssimo do cantor com Mavie, sua filha com o jogador

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais neste domingo, 7, para dividir com os seguidores uma nova foto encantadora da filha, Mavie, de 8 meses. A pequena, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr., surgiu ao lado do cantor Thiaguinho e da namorada, a ex-BBB Carol Peixinho.

O registro do encontro especial foi publicado nos stories do Instagram de Bruna. Na imagem, o artista aparece junto com a companheira segurando a herdeira do jogador de futebol no colo. Esbanjando simpatia, a bebê roubou a cena com tamanha fofura.

Além do clique com o cantor e Carol Peixinho, Biancardi também mostrou uma foto de Mavie toda sorridente, vestindo um look de frio nas cores rosa e branco.

Vale lembrar que, durante esta madrugada, em São Paulo, a influenciadora digital e Neymar Jr. foram vistos aos beijos em um show de Thiaguinho. Os dois, que foram clicados por paparazzi em clima de muito romance, fizeram a primeira aparição pública como casal após a reconciliação.

Neymar e Bruna Biancardi já haviam sido vistos bem próximos em outro evento na sexta-feira, 5, quando foram filmados se abraçando, aumentando ainda mais os rumores de que estariam juntos novamente. Os boatos, inclusive, começaram em abril deste ano, quando o atleta publicou em suas redes sociais um vídeo onde pedia, em tom bem-humorado, para a mãe de Mavie segui-lo novamente no Instagram.

Bruna Biancardi mostra Mavie brincando com pet

Na última quinta-feira, 4, Bruna Biancardi derreteu os seguidores ao compartilhar novas fotos de sua filha com Neymar Jr, a pequena Mavie, que está com oito meses. Em suas redes sociais, a influenciadora digital dividiu alguns registros da herdeira gargalhando enquanto brincava com um dos pets da família, um cachorro chamado Chopp.

Através de seu perfil no Instagram, Bruna compartilhou alguns cliques em que a bebê aparece sentada ao lado do cachorrinho. Sorridente como sempre, Mavie exibe sua boquinha banguela e se diverte enquanto aproveita a companhia do animal, vestida com um conjuntinho rosa muito fofo e usava um lacinho na cabeça.

Na legenda, a influenciadora digital se derreteu pela menina e pelo animalzinho: "Faltou só o Buddynho pra essa foto ser mais perfeita", ela comentou sobre o outro cachorro que mora com sua família em São Paulo. Vale mencionar que além dos dois pets, Bruna tem outros três bichinhos de estimação, Mel, Nikko e Whiskey, que moram na fazenda.