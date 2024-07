Margot Robbie levanta suspeitas de gravidez durante passeio com o marido

Estrela do filme 'Barbie', a atriz Margot Robbie chamou atenção dos fãs ao mostrar possível barriguinha de grávida em novas fotos

A atriz e produtora australiana Margot Robbie chamou atenção dos fãs neste domingo, 7, após ser clicada em um passeio de barco na Itália ao lado do marido, Tom Ackerley. Em imagens que circulam nas redes sociais, internautas desconfiam que a artista está à espera de seu primeiro filho com o produtor de cinema.

Nas fotos, divulgadas pelo site 'Daily Mail', Margot aparece usando um look básico composto por um cropped branco, um blazer e uma calça preta. A artista de 34 anos não escondeu a barriguinha ao deixar o casaco aberto.

Além disso, outro detalhe que despertou atenção do público e aumentou ainda mais os rumores de uma possível gravidez, foi o fato do marido da estrela do filme 'Barbie' a ajudar cuidadosamente no trajeto do passeio até o barco. Vale lembrar que, até o momento, Margot Robbie não confirmou publicamente que está grávida.

Casados desde dezembro de 2016, Margot e Tom Ackerley se conheceram em 2013, durante as gravações do filme 'Suíte Francesa'. Juntos, o casal fundou a produtora LuckyChap Entertainment. A empresa também é uma das responsáveis pela produção de 'Barbie'.

Confira as fotos:

MEU DEUS! Margit Robbie está GRÁVIDA. pic.twitter.com/8UnguRurmX — UpdateCharts (@updatecharts) July 7, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Ackerley (@alpha_meows)

Margot Robbie quebra silêncio sobre Oscar 2024

Após não ser indicada na categoria de "Melhor Atriz" no Oscar deste ano, Margot Robbie, produtora e protagonista do filme Barbie, decidiu compartilhar sua opinião sobre não ter sido reconhecida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Segundo informações do Deadline, durante um painel realizado em uma exibição especial do Sindicato dos Atores dos EUA (SAG) em 30 de janeiro deste ano, a atriz expressou sua gratidão pelo apoio dos fãs e destacou o sucesso do filme.

"Não há como ficar triste quando você sabe que é tão abençoada. As reações das pessoas ao filme têm sido a maior recompensa de toda essa experiência, seja tendo um momento como esse, seja ouvindo nos banheiros, seja vendo o que as pessoas estão escrevendo online, ou mesmo apenas vendo o tanto de rosa que eu posso observar nesta sala agora", disse a artista.

"Nós nos propusemos a fazer algo que mudasse a cultura, afetasse a cultura, causasse algum tipo de impacto. E Barbie já fez isso, e de certa forma, muito mais do que jamais sonhamos que faria. E essa é realmente a maior recompensa que poderia resultar de tudo isso", afirmou. Margot ainda lamentou o fato de a diretora Greta Gerwig não ter sido indicada ao prêmio de Melhor Direção; confira mais detalhes!