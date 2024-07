Suzy Rêgo chama atenção ao repaginar o visual: "Belíssima"

A atriz Suzy Rêgo ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar uma sequência de cliques com o visual repaginado

A atriz Suzy Rêgo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 6, ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece com o visual repaginado.

Nas fotos postadas em seu perfil oficial no Instagram, a artista aparece em um salão de beleza de São Paulo, usando um look todo branco e fazendo várias poses para mostrar que fez o cabelo e as unhas. "Sextamos!!! Ah, tô bonitinha... Toda atualizada de cabelos e unhas pela turminha maravilhosa que faz parte da equipe do Willian Bastos", contou.

Em seguida, Suzy falou sobre sua peça que está em cartaz. "Toda animada para trabalhar, afinal às sextas e sábados de julho estamos em cartaz no Teatro União Cultural com Cristiana Oliveira e Eduardo Martini, que assina também a direção-geral da peça "Cá Entre Nós", com texto de Raphael Gama", completou.

A beleza e boa forma da atriz impressionou os internautas. "Belíssima", disse uma seguidora. "Uma gata", escreveu outra. Um admirador também quis saber o segredo da beleza da famosa. "Esse corpão aí ? Conta esse segredo", pediu. "Nenhum segredo. Dieta cetogênica e treinos", revelou Suzy.

Suzy Rêgo sela amizades em peça nostálgica e avalia rótulos da fama

Suzy Rêgo estrela a peça Cá Entre Nós, em cartaz no Teatro União Cultural, em São Paulo, ao lado de Cristiana Oliveira e Eduardo Martini. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre selar amizades com trama nostálgica, avalia rótulos da fama e comenta vida em família: "Vou no mercado mais barato".

"Demos match total com a peça. Na primeira leitura, já teve festa, beijo, vinho, brinde, tricô, crochê e ponto cruz [risos]. É um aprendizado gigantesco, só tenho colhido frutos maravilhosos desse projeto desde o início", declara.

Com amizades de longa data no elenco, a atriz conta que conhece Cristiana Oliveira há mais de 35 anos e Eduardo Martini há cerca de dez anos. Entre os momentos dentro e fora dos palcos, ela destaca o reencontro com os colegas. Confira a declaração completa!