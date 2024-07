Simaria conta bastidores de show com Simone após anos fora dos palcos; confira

Procurada pela CARAS Brasil, Simaria agradeceu o carinho do público após cantar com Simone em evento da dupla Jorge e Mateus

Simaria Mendes (42) surpreendeu os fãs ao subir no palco com a irmã, Simone Mendes (40), durante o evento Único, da dupla Jorge e Mateus, na noite deste sábado, 6, em Goiânia. À CARAS Brasil, a artista agradeceu o carinho do público, reforçou a saudade dos shows e ainda contou que tudo aconteceu após um convite da irmã.

"Eu tinha vindo à Goiânia para [passar as] férias e soube que tinha um show dela e a gente se falou por telefone. Ela falou: 'Acabei de pousar', então eu fui ver minha sobrinha, Zaya", conta Simaria . Quando ela chegou ao local da apresentação, foi convidada pela irmã e pela dupla para subir ao palco.

"Foi mágico, foi muito especial participar do show ontem. Sentir a energia do público, a galera louca, gritando... Foi uma sensação maravilhosa, estou sentindo muita saudade de vocês", completa a artista, agradecendo ao público.

Leia também: Simaria aparece de surpresa em show e canta com Simone Mendes

A artista, que está afastada da carreira musical desde 2022, subiu ao palco com a sobrinha e então cantou o sucesso Meu Violão e o Nosso Cachorro, deixando os fãs eufóricos. O momento também repercutiu nas redes sociais.

"Simone e Simaria juntas no palco. Isso é tão lindo e emocionante", escreveu uma internauta no X, o antigo Twitter. "O tanto que eu sonhei em ver essas duas juntinhas. Pra sempre minhas coleguinhas", pontuou ainda uma segunda.

O fim da dupla Simone e Simaria foi anunciado em agosto de 2022, quando um comunicado informou que Simaria se afastaria "temporariamente dos palcos" para cuidar dos filhos e de sua condição vocal. À época, Simone anunciou que continuaria com a carreira no sertanejo e, desde então, lançou sucessos como Erro Gostoso e Daqui pra Sempre.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SIMARIA EM SEU PERFIL OFICIAL DO INSTAGRAM: