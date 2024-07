Simaria aparece de surpresa em show e canta com Simone Mendes

Dois anos após o fim da dupla, as cantoras Simaria e Simone Mendes se apresentaram juntas em um show que aconteceu em Goiânia

Simaria apareceu de surpresa em um show da irmã, Simone Mendes, e levou os fãs à loucura. A sertaneja era uma das atrações do evento Jorge e Mateus Único, que acontece neste sábado, 6, em Goiânia, Goiás.

A cantora entrou no palco com a sobrinha, Zaya, e depois cantou a música "Meu violão e o nosso cachorro", deixando os fãs eufóricos. Simaria, vale dizer, está afastada dos palcos desde o anúncio do fim da dupla em 2022.

Para o evento, Simaria surgiu usando um camisão oversized, enquanto Simone optou por um look todo preto e chapéu. A aparição da artista no show da irmã agitou as redes sociais. "Simone e Simaria juntas no palco. Isso é tão lindo e emocionante", disse uma fã no 'X', o antigo Twitter. "O tanto que eu sonhei em ver essas duas juntinhas. Pra sempre minhas coleguinhas", falou outra.

Confira:

🚨AGORA: Após 2 anos do fim da dupla, Simone e Simaria cantam juntas de novo em Goiânia. pic.twitter.com/dXNXINUlyR — CHOQUEI (@choquei) July 6, 2024

Simone Mendes abre o jogo e fala sobre término de dupla com Simaria

No Altas Horas, Simone Mendes abriu o coração e falou sobre o término da parceria musical com sua irmã, Simaria. Acompanhada de grandes duplas sertanejas, como Chitãozinho e Xororó e Marcos e Belutti, Simone falou sobre as particularidades do rompimento e de como foi a adaptação na carreira solo.

"Agora não posso mais olhar para o lado. Não tem mais. Só para cima agora. Para Deus", brincou Simone. A cantora disse que o fato de ambas cantarem, dividindo as músicas, sem ter primeira ou segunda voz, foi um facilitador quando a dupla se encerrou.

"Simaria cantava, eu cantava. Uma cantava só, a outra cantava só. Nesse sentido foi mais fácil para mim. Foi mais tranquilo", finalizou o assunto. Vale lembrar que duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão.