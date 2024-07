Fafá de Belém lamenta morte do irmão: "Uma parte de mim se vai com ele"

Nas redes sociais, a cantora Fafá de Belém comunicou a morte de seu irmão mais velho e prestou uma homenagem: "Vá em paz"

Fafá de Belém usou as redes sociais neste sábado, 6, para dividir uma triste notícia com os seguidores. A cantora contou que seu irmão mais velho morreu. No feed do Instagram, a artista postou algumas fotos dele e lamentou.

"Kim partiu. Meu irmão mais velho, meu companheiro de vida, se foi. Uma parte de mim se vai com ele, nossa vida juntos, nossa infância, nossas memórias… Vá, meu irmão. Nós não tínhamos combinado que seria dessa forma, mas vá em paz! Ele tomou seu último açaí no hospital pra chegar cheio de saúde no outro plano e reencontrar seus grandes amigos", escreveu a artista.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de apoio. "Que ele seja recebido e amparado pela espiritualidade maior e que Jesus conforte seu coração", disse uma seguidora. "Meus sentimentos, Fafá. Que tristeza", escreveu outra. "Meus sentimentos, Fafá. Muita força nesse momento tão difícil", falou mais uma.

Em outubro de 2019, Fafá perdeu o irmão mais novo, Nelson. Na ocasião, ela estava em turnê em Portugal. "Perdi meu querido irmão. O mais novo, mais companheiro, mais parceiro, que brincava comigo... Foi quase um ano de sofrimento e duas semanas muito difíceis para a minha família. Manterei a turnê por respeito a ele, que nunca faltou a nenhum show meu, que era alegria por onde passava... entendo que é a melhor forma de homenageá-lo. Só peço, por favor, respeito à minha dor", disse ela.

Confira:

Fafá de Belém celebra saída de hospital após acidente doméstico

A passagem de Fafá de Belém pelo hospital foi bem rápida: a cantora voltou às redes sociais para contar que já teve alta. A artista preocupou os fãs ao revelar que precisou ser internada após sofrer uma queda dentro de casa e machucar o joelho.

"Gente, estou voltando pra casa! Que felicidade! Tem coisa melhor do que voltar pra casa? Ok, caí? Caí. Levantei, sempre levanto. Eu vou voando para casa!", brincou ela, no ritmo de "Voando pro Pará", sucesso de Joelma. "Ei, você. Tropeçou? Levanta! Caiu? Arrebita! A vida é uma caminhada pra frente, e a gente vai buscando as curas. Até já!", disse.