Bel Kutner fala sobre síndrome rara do filho, Davi: "Meu maior desafio"

A atriz Bel Kutner compartilhou algumas fotos do filho, Davi, e falou sobre o dia a dia com o herdeiro, que tem esclerose tuberosa

Bel Kutner usou as redes sociais neste sábado, 6, para falar sobre a síndrome rara de seu filho, Davi Mondego. O rapaz, fruto de seu relacionamento com o músico Fabio Mondego, ex-integrante da banda de Lulu Santos, tem esclerose tuberosa e também é autista.

"Esse é o Davi. Meu gigante.meu filho e meu maior desafio. Aqui fotos fofas, danças divertidas… Mas o dia a dia tem sido uma busca incansável por estratégias para nosso bem-estar. Davi tem esclerose tuberosa, autista e com epilepsia de difícil controle. Tem crises de violência e ansiedade. Uma adolescência mais difícil do que a maioria, mas infelizmente uma situação que acontece em muitas famílias que, como nós, lutam em busca do bem-estar e segurança dos filhos. Tenho uma rede de apoio enorme, médicos, parentes, amigos e cuidadores. Agradeço a todos", escreveu no começo do texto.

Depois, Bel contou que vai lançar um videocast para falar mais sobre o tema. "Esse tem sido o tema da minha vida nos últimos quase vinte anos. Falarei mais sobre em um projeto que tem sido uma terapia pra mim: Um videocast: Acesso livre, com lançamento nas plataformas da @bandtvrio muito em breve. Espero que acompanhem e me ajudem a aprofundar a discussão sobre acessibilidade, educação inclusiva, capacitismo. Roteiro de @laismpimentel, direção de @guigaboardi. Apoio do @creisescsenacrj e muitos colaboradores com deficiências ou que trabalhem pela inclusão e acessibilidade", completou.

Entenda a síndrome rara do filho de Bel Kutner

Davi, o filho de Bel Kutner, tem esclerose tuberosa e também foi diagnosticado com autismo. A síndrome é uma doença rara, ainda pouco conhecida e com um diagnóstico difícil. Segundo informações da rede D'Or São Luís de medicina, a condição provoca tumores fatais e pode afetar diversos órgãos do corpo.

Podem ser atingidos órgãos como cérebro, coração, olhos, rins, pele e até mesmo os pulmões. Além disso, os sintomas da doença podem variar de acordo com o grau da doença e do órgão que está sendo acometido. Os pacientes podem apresentar lesões em diversas regiões do corpo e os sintomas podem se manifestar em forma de deficiência mental, epilepsia, erupção facial e hidrocefalia secundária. A doença ainda não tem cura, e o tratamento é feito para aliviar os sintomas.