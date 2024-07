Irmã gêmea de Adriana Bombom, Andréa morre aos 50 anos

Irmã gêmea da apresentadora Adriana Bombom, Andréa Soares foi encontrada desacordada nesta quinta-feira, 4, no Rio de Janeiro

Irmã gêmea da apresentadora e atriz Adriana Bombom, Andréa Soares faleceu nesta quinta-feira, 4, aos 50 anos de idade. De acordo com informações do portal LeoDias, ela teria sido encontrada desacordada em sua casa, localizada em Niterói, no Rio de Janeiro.

A causa da morte ainda não foi revelada, mas fontes do jornalista indicam que a família suspeita de um infarto. Nas redes sociais, as sobrinhas de Adriana Bombom confirmaram a morte da mãe.

"É com muita dor, muita dor mesmo, que comunico o falecimento da minha mãe. Com muita dor, comunico que perdemos uma pessoa incrível", informaram Izabela e Juliana Von Blanckenhagen, filhas de Andréa.

Andreá foi encontrada pelas filhas no banheiro de sua casa, pouco tempo antes de seguirem para o aniversário de Thalita, uma das filhas de Bombom. De acordo com site 'Splash', do UOL, Adriana tentou disfarçar o choque durante a celebração da herdeira e revelou a notícia ao fim da festa.

O velório acontecerá na sexta-feira, 5, no Crematório e Cemitério Ecológico Memorial Campo da Paz, em Niterói.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréa Soares (@andreasoaress74)

Adriana Bombom fala sobre maternidade

Profissões não faltam no currículo de Adriana Bombom (50). Ela é apresentadora, atriz e repórter, e também se orgulha muito da profissão de: mãe! Em entrevista à CARAS Brasil, a artista declara sobre maternidade: "A maior referência que os seres humanos têm".

Com muito orgulho, Adriana é mãe de Lily Nobre (22) e Thalita Nobre (20). Ela faz uma reflexão sobre a importância da figura materna para sociedade. A data marca o reconhecimento do carinho e do amor incondicional que as mães dedicam aos seus filhos e enteados.

"Se pensarmos mais profundamente uma mãe, seja biológica ou afetiva é quem dá por um bom tempo (às vezes a vida toda) as orientações e os valores para que os filhos prossigam na vida se sentindo seguros e com um sentimento de origem", declara.