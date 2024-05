Adriana Bombom sobre maternidade: 'A maior referência que os seres humanos têm'

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriana Bombom reflete sobre importância do papel da mãe na sociedade e compartilha sobre rotina de cuidados com a pele

Profissões não faltam no currículo de Adriana Bombom (50). Ela é apresentadora, atriz e repórter, e também se orgulha muito da profissão de: mãe! Em entrevista à CARAS Brasil, a artista declara sobre maternidade:"A maior referência que os seres humanos têm".

Com muito orgulho, Adriana é mãe deLily Nobre (22) e Thalita Nobre (20). Ela faz uma reflexão sobre a importância da figura materna para sociedade. A data marca o reconhecimento do carinho e do amor incondicional que as mães dedicam aos seus filhos e enteados.

"Se pensarmos mais profundamente uma mãe, seja biológica ou afetiva é quem dá por um bom tempo (às vezes a vida toda) as orientações e os valores para que os filhos prossigam na vida se sentindo seguros e com um sentimento de origem", declara.

"A mãe é normalmente a primeira e muitas vezes a maior referência que os seres humanos tem como autoridade, como ser amado e por isso acho que as mães são a base da sociedade", comenta.

CUIDADOS COM A PELE

Em clima de comemorações, a apresentadora Adriana Bombom aproveitou para cuidar da beleza e da autoestima, ao lado da filha Lily Nobre. As duas personalidades passaram pelo cuidado do momento, o Exossomo com PDRN do esperma do salmão, que é um tratamento regenerativo para a qualidade da pele. Na clinica Rio Arte e Dermatologia, que tem como CCO, Ligia Reis.

Adriana Bombom acredita que esse momento mãe e filha, cuidando da beleza juntas, é muito importante para uma maior conexão. Ela reflete que alguns tratamentos como massagens e drenagens podem ser interessantes, pois normalmente não tem contraindicação, e é o que elas sempre fazem juntas.

"É sempre muito gratificante poder dividir esses momentos com as filhas, até porque, em razão da minha profissão no meio artístico, desde pequenas elas sempre sempre presenciaram minhas atividades focadas estética, desde exercícios, a cuidados com a pele, cabelos, roupas. Da minha parte, eu sempre às estimulei a se cuidarem", avalia.

"Coloquei a Lily na dança, coloquei a Thalita no teatro para se desinibir. Enfim, acho que elas foram pegando o jeito. Hoje, a Olívia está seguindo a carreira artística cuida do visual e do estilo e a Thalita faz faculdade de moda e também se dedica à cursos de maquiagem fashion e artística", finaliza.