Equipe de Sophie Charlotte toma posição após rumores de affair com Xamã

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Sophie Charlotte explica posição em relação à atriz; em Renascer, ela é alvo de rumores com Xamã

Os nomes de Sophie Charlotte (35) e Xamã (34) têm se tornado assunto nas últimas semanas após rumores de que os artistas estariam vivendo um affair. No ar em Renascer, eles foram vistos juntos na noite de terça-feira, 2, e aumentaram os boatos sobre um possível romance.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Sophie Charlotte informou que não comenta assuntos sobre a vida pessoal de seus artistas . A atriz chegou acompanhada de Xamã a premiação da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

Os dois posaram juntos publicamente e também foram registrados conversando durante o evento, que aconteceu no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Durante a noite, Sophie foi eleita melhor atriz pela APCA e subiu ao palco para receber o troféu.

A artista foi aplaudida pelo cantor e pelo público, e se emocionou ao agradecer pelo prêmio que recebeu pelo papel de Maíra, de Todas as Flores. Na trama, ela interpreta uma mulher cega que se vê dividida entre os dilemas de sua mãe (Regina Casé) e irmã (Letícia Colin), além de precisar lutar para manter um relacionamento com Rafael (Humberto Carrão).

"Quero agradecer à Globo e à Globoplay, porque desde os meus 17 anos venho recebendo grandes oportunidades. Agarrei cada uma com muito amor e muita responsabilidade", começou a artista, que agradeceu também a equipe da trama.

"Quero dividir esse prêmio com João Emanuel [Carneiro], com Carlos Araújo, com nossos produtores, toda equipe técnica. E também agradecer muito aos meus parceiros de cena: Regina Casé, Letícia Colin, Humberto Carrão, Mariana Nunes, as pessoas que no dia a dia me ajudaram a construir essa Maíra", completou.

Sophie Charlotte está solteira desde o fim de abril, quando anunciou o término do casamento com Daniel de Oliveira (47), com quem estava junto desde 2015. Já Xamã não assumiu nenhum relacionamento desde o término com a modelo Ana Julya Miranda, em meados de fevereiro deste ano. Os rumores de que os dois estariam vivendo um affair começaram há pouco mais de um mês.

