Giovanna Ewbank mostra os filhos dançando em festa junina da escola

Giovanna Ewbank encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 6, ao mostrar os três filhos, Titi, de 11 anos, Bless, de 9, e Zyan, de 3, se apresentando na festa junina da escola.

No feed do Instagram, a mulher do ator Bruno Gagliasso postou fotos e vídeos se divertindo ao lado dos amiguinhos. "Se eu fosse registrar aqui tudo o que aconteceu hoje, eu precisaria de um rolo de 30 fotos pelo menos!!!", confessou.

Em seguida, Ewbank deu detalhes sobre o dia agitado. "Meus filhos estudam na mesma escola e hoje foi dia de festa junina, mas Zyan dançou no primeiro horário do dia, Bless no horário do almoço e Títi no final da tarde… ou seja, um dia inteiro de festa, dança, brincadeiras, comida típica e de quebra uma dor na lombar absurda (que já tinha passado, mas voltou com tudo hoje). Por isso não tenho como registar tudo, já que acordamos às 7:00 e acabamos de chegar em casa kkkkkk… mas foi lindo!", afirmou.

A apresentadora ainda deu detalhes sobre as apresentações e contou que Bruno teve que dançar com o caçula. "Eles amaram e brincaram muito! Zyan como sempre só entrou pra dançar se o pai fosse também (por isso Bruno já está craque na dança junina, ele dança todo o ano), Bless dançou o 'auto do boi estrela' e tocou flauta, foi lindo… e Títi dançou com 'Jongo da Serrinha' e foi emocionante! Esse foi o resumão do dia, e tem um pouquinho de tudo aí!!! E vocês aí? Também estão no momento festa junina dos filhos de vocês???", finalizou.

