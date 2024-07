Grávida de gêmeos, Biah Rodrigues mostra recuperação após ser internada

A influenciadora digital Biah Rodrigues, mulher do cantor Sorocaba, postou uma foto no hospital e tranquilizou os fãs após precisar ser internada

Biah Rodrigues usou as redes sociais na tarde deste sábado, 6, para tranquilizar os seus seguidores após precisar ser hospitalizada. A mulher do cantor sertanejo Sorocaba, que está grávida de gêmeos, contou que foi internada na última terça-feira, 3, e foi diagnosticada com influenza.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital postou uma foto em que aparece no quarto do hospital e se mostrou grata por estar tudo bem com ela e com os filhos Angelina e Zion. "Só pra dizer que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre", escreveu.

Biah, que também é mãe de Theo, de quatro anos, e Fernanda, de dois, contou que foi internada para se recuperar da influenza e também monitorar os bebês. Ela também revelou que chegou a sentir algumas contrações. "Peguei influenza e estou internada, mas os bebês estão bem e monitorados. Tive bastante contrações. Porém, sem dor… Acho que estão gostando do forninho… Tudo no tempo certo", detalhou.

Confira:

Boah no hospital - Reprodução/Instagram

Biah Rodrigues divide opiniões ao opinar sobre o papel da mulher em casa

Nesta última terça-feira, 2, viralizou na internet um trecho da entrevista de Biah Rodrigues ao podcast GloryCast. Na ocasião, a esposa do cantor sertanejo Sorocaba opinou sobre o papel da mulher em casa. Grávida de gêmeos, a influenciadora também é mãe de Theo, de 4 anos de idade, e Nanda, de 2.

"Eu fico muito triste em ver mulheres falando da maternidade dessa forma, como algo... 'Você faz o que da vida? Qual é sua profissão?'. 'Então, eu trabalho em casa, cuido dos meus filhos, cuido do meu marido'. 'Tá, mas o que mais?'. Como se não fosse uma profissão. É tão desvalorizado. Como se não fosse digno. Sendo que o mais importante é aquilo que nós estamos fazendo. Não que eu não trabalhe e ache errado quem trabalha, jamais! Eu tenho meu trabalho. Graças a Deus hoje posso trabalhar de forma remota, isso é uma benção. Posso estar ali do lado dos meus filhos, cuidando da minha casa, do meu marido", declarou. Saiba mais!