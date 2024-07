Preta Gil ganha elogios ao surgir de noiva em festa julina: "Amei seu vestido"

A cantora Preta Gil caprichou no look para ser a noivinha na festa julina que realizou em sua casa e ganhou elogios dos fãs

Preta Gil arrancou elogios dos seguidores das redes sociais na tarde deste sábado, 6, ao surgir vestida de noiva na festa julina que realizou em sua casa.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a cantora aparece usando um vestido branco com vários corações estampados e uma bota. Ela completou a produção com um chapeuzinho com véu e um buquê. "Era uma festa Julina que me faltava! A noivinha chegou", disse ela na legenda da publicação.

Os internautas adoraram a produção da artista e rasgaram elogios nos comentários. "É muito perfeita", disse uma seguidora. "A noivinha mais linda do mundo", afirmou outra. "Amei seu vestido", escreveu uma fã. "Arrasou Pretinha", falou mais uma. "Pura elegância", comentou uma admiradora.

Vale lembrar que no mês passado Preta precisou ser internada após ser diagnosticada com uma infecção urinária gerada por um cálculo renal. "Eu fui diagnosticada com uma pielonefrite, que é uma infecção no rim direito... Eu tive uma dor muito forte do lado direito e naquele momento associei a uma dor muscular, não entendi que poderia ser um problema no rim", explicou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil ☀️ (@pretagil)

Cantor apontado como affair de Preta Gil curte noite na casa dela

A cantora Preta Gil realizou uma reunião de amigos em sua casa, no Rio de Janeiro. Entre os presentes estava o cantor O Kannalha, que tem sido apontado como seu affair desde janeiro deste ano. Ele também foi visto prestigiando o show da cantora com o grupo Sambay, no Circo Voador.

A herdeira de Gilberto Gil publicou em seu perfil no Instagram um vídeo mostrando um karaokê em sua casa. Na legenda da publicação, ela escreveu: "Um domingo no nosso sábado com Karaokê!!! Amo vocês". Além disso, marcou os perfis das pessoas que estavam presentes, com o nome de Kannalha entre os citados. Ele também compartilhou um vídeo na casa da cantora, mostrando quem estava presente, inclusive ela, na sala. Saiba mais!