Filho de Carol Sampaio esbanja fofura em cliques inéditos: "3 meses de amor"

A promoter Carol Sampaio encantou os seguidores das redes sociais ao postar as fotos da comemoração do mesversário do filho

Carol Sampaio explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos do filho, Antonio, fruto de seu relacionamento com o chef Frederico Xavier.

O bebê completou três meses de vida neste sábado, 6, e os papais comemoraram a data especial com uma festinha intimista. Além de postar no feed do Instagram as fotos da comemoração do mesversário do herdeiro, a mamãe postou outros registros em que ele aparece dormindo e também todo sorridente.

"3 meses… 3 meses de amor, de entrega, de troca, de aprendizados, de uma nova vida, e posso falar; A vida é muito boa com você meu filho! Nunca vou cansar de agradecer pelo presente que é ter você em nossas vidas! Vovó com certeza ta muito orgulhosa da gente... ver você sorrir e um sonho realizado! Te amo meu leãozinho", declarou Carol na legenda da publicação.

Os fãs se derreteram pela postagem. "Parabéns, coisa linda", disse a atriz Paolla Oliveira. "Viva Antonio", escreveu a atriz Jeniffer Nascimento. "Ele está tão lindo", falou a apresentadora Ticiane Pinheiro. "Lindo demais! Felicidades sempre", comentou uma seguidora. "É lindo demais! Deus abençoe sempre", desejou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Sampaio (@sampaio_carol)

Vídeo do parto

Recentemente, Carol Sampaio postou em seu perfil no Instagram um vídeo dando os detalhes sobre o nascimento de seu primeiro filho, Antonio. "Chegou a hora de dividir com vocês um pouquinho de como foi o dia do nascimento do Antonio. Nessa semana, ele completou 2 meses, e me deu muita vontade de trazer aqui o meu relato de parto sobre o dia mais lindo e mágico que já vivi, onde conheci o grande amor da minha vida! Eu falo no vídeo, mas não canso de agradecer a todas as pessoas que contribuíram para que esse dia fosse tão especial... Foi muito melhor do que imaginei!", escreveu na legenda.