Eduardo Costa rebate críticas sobre aparência após emagrecimento

Após especulações de que estaria doente, o cantor sertanejo Eduardo Costa rebateu as críticas sobre sua aparência: 'Eu repreendo'

O nome do cantor sertanejo Eduardo Costa ficou entre os assuntos mais comentados nos últimos dias após um vídeo onde ele aparece 'paralisado' durante um show viralizar. Com isso, diversos internautas passaram a criticar a aparência do artista, que recentemente já revelou ter perdido 20kg.

Diante de especulações de que estaria doente, Eduardo decidiu se pronunciar e explicou o motivo de permanecer em silêncio por cerca de cinco ou dez minutos no palco. Além disso, o músico aproveitou o momento para desabafar e rebater os comentários negativos a respeito de seu físico.

"Falam da minha aparência. 'Ah, tá magro demais'. E quando estava forte, 'está forte demais'... Um monte de fofoqueiro demoníaco fala que eu tô doente, que eu tô conversando com espírito imundo. Não, eu repreendo em nome de Jesus, não aceito isso na minha vida, nem na vida de vocês", declarou o cantor, que se deparou com inúmeras críticas sobre a aparência em um de seus últimos posts.

Ao longo do pronunciamento, Eduardo Costa esclareceu que o momento de 'paralisação' em sua apresentação é uma tradição, onde ele aproveita para ficar em silêncio e agradecer por cada conquista em sua vida.

"Quando eu tô ali no palco, que vocês me veem parado ali 5 minutos, 10 minutos, é o momento em que as pessoas estão gritando. Sabe o que eu estou fazendo naquele momento em que eu estou parado olhando pra cara daquelas pessoas ou olhando pro nada? Eu estou agradecendo a Deus pela vida de cada um que está ali. Porque eu saí lá de Abre Campo, do meio do nada, sem ter o mínimo, sem ter um pão", disse.

"Eu tô falando de um pão, não tô falando nada a mais não, estou falando de um pão. Muitas vezes eu deitei na minha cama sem ter um pão para comer. Nunca tive a certeza se amanhã eu ia almoçar de zero a 25 anos. Muitas vezes eu deitei e não sabia o que ia acontecer amanhã", completou Eduardo Costa.

Eduardo Costa fala pela primeira vez sobre estar mais magro

O cantor sertanejo Eduardo Costa falou sobre o seu emagrecimento nos últimos tempos. Ele apareceu bem mais magro nas redes sociais e surpreendeu os fãs. Agora, o artista contou o que aconteceu.

Ele revelou que aderiu ao protocolo de emagrecimento do seu médico e foi incentivado pela esposa a perder os quilos que ganhou durante a pandemia de Covid-19.

"Emagreci 20 kg. Como tenho baixa estatura, o excesso de peso estava fazendo diferença no meu rendimento. O meu ganho de peso começou na época da pandemia, quando parei de frequentar a academia, mudei para a fazenda com a minha esposa e os filhos e ganhei bastante peso", disse ele ao site IstoÉ.

E completou: "O tratamento foi feito pelo Dr. Bernardo Guimarães, de Belo Horizonte (Minas Gerais). A minha mulher me acompanhou e incentivou. Segui os mesmos protocolos que ela faz para manter a boa forma".