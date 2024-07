Sylvester Stallone ganha homenagem da esposa ao completar 78 anos

O ator Sylvester Stallone completou 78 anos de vida neste sábado (6) e ganhou uma homenagem especial da esposa, Jennifer Flavin Stallone

Sylvester Stallone completou 78 anos de vida neste sábado, 6, e ganhou uma homenagem especial da esposa, Jennifer Flavin Stallone, de 55 anos, nas redes sociais.

"Feliz aniversário, meu amor!! Você traz tanto riso, amor, aventura e força para a nossa família. Estou me divertindo mais contigo agora do que alguma vez me diverti! Animada por continuar te amando para sempre!", declarou ela na legenda da publicação.

Em maio, Stallone e Jennifer completaram 27 anos de casados. Na ocasião, ela também celebrou a data especial se declarando para o marido. "Feliz aniversário de casamento, meu amor! 27 anos!!! 36 anos de nós juntos!! Sinto-me abençoado na vida por ter amor verdadeiro e ter filhos maravilhosos! Não podia pedir mais", disse ela.

Vale lembrar que eles são pais de três filhas: Sophia, de 27, Sistine, de 26 e Scarlet, de 22. O ator também é pai de Seargeoh, de 45 anos, e Sage, que morreu em 2012, aos 36 anos. Eles são frutos de seu relacionamento com Sasha Czack, de 73.

Confira:

Sylvester Stallone revela exigência de Adele para comprar sua mansão

O ator Sylvester Stallone contou uma curiosidade inusitada sobre a negociação de sua mansão em Los Angeles com a cantora Adele, que comprou a casa de luxo em 2022. Em entrevista no Wall Street Journal, ele revelou que ela fez uma exigência inesperada para o artista ou tudo estaria arruinado.

Segundo o artista, a cantora exigiu ficar com uma estátua dele como Rocky, que fica na área da piscina. Ele contou que ela perguntou se ele iria levar a estátua embora e ele confirmou. Então, ela disparou: "'Isso não tem acordo. Isso vai arruinar todo o negócio'. Ela queria a estátua", disse ele. Stallone acabou deixando a estátua para Adele, que comprou a mansão por 58 milhões de dólares. Saiba mais!