Solange Frazão impressiona ao comparar o corpo aos 37 e 61 anos: "Inspiração"

A musa fitness Solange Frazão ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar uma foto do seu corpo atual e outra com 37 anos

Solange Frazão, que está com 61 anos, agitou as redes sociais na tarde deste sábado, 6, ao compartilhar uma foto atual e uma de quando tinha 37 anos.

Nas duas imagens publicadas no feed do Instagram, a musa fitness aparece usando um maiô preto cheio de recortes, deixando seu corpão sarado em destaque. Já na legenda, ela deixou uma mensagem de incentivo.

"Resultado não aceita preguiça e muito menos corpo mole. Se realmente quer respostas e sucesso, seja constante nas escolhas certas e faça o que tiver que ser feito. Ótimo final de semana", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post de elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Minha inspiração", escreveu outra. "Incrivelmente você está mais linda ainda com 61", falou uma fã. "Tá mais bonita hoje! Como pode?", comentou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

Solange Frazão se declara no aniversário da filha

A influenciadora digital Solange Frazão encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem especial para a filha, Bruna Frazão, que completou 38 anos de vida. "Linda menina… Talvez eu não seja a melhor mãe do mundo, mas sempre vou tentar ser. Talvez eu não consiga fazer com que você não chore, mas sempre vou tentar fazer. Talvez eu não consiga fazer com que você não se machuque, mas sempre vou tentar. Talvez eu não consiga fazer com que você fique triste, mas sempre vou tentar", começou.

"Talvez eu não consiga estar com você em todos os momentos, mas sempre vou tentar estar. Talvez eu não consiga afastar de você todo mal deste mundo, mas sempre estarei orando para que Deus te guarde e te proteja! Amém! Talvez eu não consiga fazer com que você se sinta feliz todos os dias de sua vida, mas sempre vou te desejar o melhor que o mundo possa te oferecer. Onde quer que eu esteja, sempre estarei te mandando luz e paz para sua vida. [...]", declarou. Confira a publicação!