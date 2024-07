Anitta explica significado de nova tatuagem: 'Muita gente não gosta'

Após despertar grande curiosidade nos fãs, a cantora Anitta se pronunciou e esclareceu o significado especial de sua nova tatuagem; confira

A cantora Anitta despertou curiosidade nos fãs após revelar que fez uma nova tatuagem em seu corpo. Na noite de sexta-feira, 5, a 'Girl From Rio' compartilhou em suas redes sociais a imagem do desenho pequeno e bastante delicado feito em seu braço.

Na foto publicada por Anitta, é possível perceber detalhes da tatuagem. O desenho escolhido pela famosa apresenta a silhueta de três pessoas, com um coração vermelho no centro de um deles e uma linha de estrelas embaixo. Agora, a artista decidiu explicar o significado da arte.

"É como se fosse o símbolo da constelação familiar. É uma terapia que tem me ajudado muito na minha vida, a ser mais feliz, viver com mais plenitude, a entender coisas da vida que às vezes é difícil entender. Tem muita gente que não gosta de constelação familiar, mas eu gosto e tem mudado minha vida. Vai de cada um", iniciou Anitta.

"Nesse símbolo, como se fosse da árvore genealógica, sou eu no meio, o bonequinho com o coração que significa que eu tenho sempre a força do amor dentro de mim. De um lado fica o pai e do outro, a mãe. E essas estrelinhas significam, pra mim, a constelação familiar, os outros membros da família", esclareceu a cantora.

Em seguida, ela detalhou melhor o significado da 'terapia'. "Quando a gente honra o nosso pai e nossa mãe, e sempre lembra que temos eles nos guardando e nos protegendo, a gente se sente mais forte para tudo", declarou Anitta, ressaltando que está vivendo uma ótima fase em sua vida.

Anitta mostra nova tatuagem - Foto: Reprodução / Instagram

Anitta abre o jogo sobre vida amorosa

Anitta resolveu abrir o jogo sobre sua vida amorosa. A cantora afirmou que não se preocupa mais com rótulos ou em corresponder as expectativas dos outros. A artista deu uma entrevista para o programa Today, dos Estados Unidos, e se esquivou ao ser questionada se está namorando ou solteira.

"Por muitos anos, eu estava me deixando levar por essas expectativas e tentando satisfazer o desejo da indústria de me ver com um homem. Agora eu estou tipo, 'eu só quero ser feliz'", disse ela. "Mas eu só quero ser feliz, ser livre, me divertir, ser fácil", completou.

Anitta revelou que não está buscando uma relação séria no momento. "Agora não estou buscando nada sério. Por muitos anos, eu estava me sentindo ‘Oh, eu preciso estar em um relacionamento’. Mas hoje em dia, eu entendo que não preciso. Todo mundo tem essa necessidade de dar um nome às coisas, um título às coisas, mas eu estou em um momento muito diferente", comentou a cantora; confira mais detalhes!