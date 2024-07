Sophie Charlotte ganha prêmio por Todas as Flores e agradece

Sophie Charlotte recebeu um prêmio por seu trabalho em Todas as Flores, novela do Globoplay, em que ela interpretou Maíra

Sophie Charlotte ganhou o prêmio APCA de Melhor Atriz por seu trabalho na novela Todas as Flores, do Globoplay, em que ela interpretou Maíra. Nesta quarta-feira, 3, a artista fez um post em sua conta no Instagram e agradeceu o reconhecimento.

"Recebi o prêmio APCA , de Melhor Atriz de Televisão, pela Maíra em Todas as Flores. E foi impossível não lembrar de todo o processo da novela, das minhas parceiras geniais Regina Casé, Letícia Colin e Mariana Sousa Nunes", começou ela.

Em seguida, Sophie fez questão de agradecer a equipe técnica também. "Toda a equipe técnica, de direção, camareiras, câmeras, caracterização, arte, produção, elenco… tantas pessoas! Quero agradecer a TV Globo, Globoplay, João Emanuel Carneiro, meu diretor Carlos Araújo. Nosso preparador Antônio Karnewale".

Para concluir, Sophie Charlotte celebrou sua conquista. "Quero dedicar esse prêmio a três mulheres incríveis! Nathalia Santos, Camila Araujo Alves e Moira Braga. Amo vocês e nunca vou conseguir agradecer por tudo que vivemos no processo dessa novela. Vocês estão no meu coração! Estou muito feliz", concluiu.

O Prêmio APCA é um prêmio brasileiro criado em 1956 pela Associação Paulista de Críticos Teatrais (atual Associação Paulista de Críticos de Arte). É reconhecido como a mais tradicional premiação brasileira na área de cultura. Atualmente, Sophie Charlotte pode ser vista na novela Renascer, como Eliana.

Assumidos?

Na última terça-feira, 2, a atriz Sophie Charlotte e o rapper Xamã fizeram sua primeira aparição juntos, em clima de romance, em meio a rumores de affair. Protagonistas do remake de Renascer, na Globo, eles participaram da premiação da Associação Paulista de Críticos Teatrais no Teatro Sérgio Cardoso, localizado em São Paulo.

Sophie e Xamã não esconderam a química durante a premiação e foram vistos conversando ao pé do ouvido, além de trocarem sorrisos nada discretos. Entre os registros, os intérpretes de Eliana e Damião na novela deixaram claro o clima de romance.