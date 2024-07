Bukassa Kabengele relembra condições de presídio durante gravação: 'Fiquei impactado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bukassa Kabelengue relembrou bastidores da série O Jogo que Mudou a História, a qual gravou em presídios e favelas reais

Bukassa Kabengele (45) confessou que os bastidores da série O Jogo que Mudou a História, do Globoplay, não foi nada fácil. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator comentou sobre os bastidores do projeto que tem se destacado dentro da plataforma de streaming global desde a estreia.

Ambientada nos anos 70, O Jogo que Mudou a História mostra a origem das facções do narcotráfico na cidade do Rio de Janeiro. Com 12 protagonistas, a produção foi gravada em favelas e presídios reais, provocando uma verdadeira imersão dos atores e do público no tema.

"Eu lembro que quando a gente entrou em alguns lugares, a gente ficou tão impactado com aquilo ali que um olhava para o outro e falava: 'Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo aqui, essa aqui é a realidade, essa aqui é a verdade'. Uma realidade que você fala como é possível", relembra.

Apesar de já ter realizado projetos que retratam o mesmo universo, Bukassa não nega que ainda assim conseguiu ficar impressionado. Ele conta que os cenários reais escolhidos pelo diretor José Junior, conhecido por seu trabalho com a ONG Afroreggae, deram um toque especial para o projeto.

"Ficamos muito impressionados, porque uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é estar ali e ver, e falar como é possível, né? E esta é uma história que nós estamos contando de 1970. Hoje as condições ainda são assim e você fala, 'meu Deus, como é que as pessoas vivem nessa situação?'. Eu quase me permito comparar aquilo ali com as pessoas dentro de um navio negreiro vindo para o Brasil, porque é inacreditável a forma como aquele lugar é desumano".

Apesar de contar com um grande elenco na produção como Babu Santana e Jonathan Azevedo, O Jogo que Mudou a História também conta com a presença de ex-detentos e ex-integrantes da polícia do Rio de Janeiro. Para Bukassa, as escolhas do diretor enriqueceram ainda mais a série. "A gente acaba sendo afetado por aquilo ali, não tem algo que seja puramente ficção", diz.

Leia também: Pai da protagonista em Mania de Você, Bukassa Kabengele elogia autor: 'Ritmo incrível'

Trabalhando bastante, ainda neste ano Bukassa irá estrear na TV Globo com a novela Mania de Você, onde será o pai da protagonista da história, Viola, interpretada por Gabz. Essa será a terceira vez que os dois se encontram no papel de pai e filha.

"Inicialmente eu faria um outro personagem, mas a equipe da Globo entendeu que seria melhor migrar. Eu e a Gabz a gente tem muita química, a conheci fazendo um filme do Lázaro Ramos, Um Outono Esquecível, do Prime Video. A gente já começou a gravar as primeiras cenas dos personagens e realmente está sendo muito potente", comemora.