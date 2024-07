Neymar Jr e Bruna Biancardi aumentam rumores de reconciliação após flagra

Em meio a rumores de reconciliação, o jogador de futebol Neymar Jr e Bruna Biancardi foram vistos em clima de romance durante festa

Ao que tudo indica, o jogador de futebol Neymar Jr. e Bruna Biancardi estão realmente juntos! Após a influenciadora digital deixar escapar que esteve na companhia do atleta recentemente, os dois foram flagrados em clima de romance na sexta-feira, 5, durante um evento em São Paulo.

Em imagens que circulam nas redes sociais, Neymar e Bruna aparecem conversando bem próximos ao fundo de um registro divulgado por convidados da festa, realizada na casa da mãe da influenciadora. O 'flagra' aumentou ainda mais os rumores de que os pais da pequena Mavie, de 8 meses, se reconciliaram.

Apesar de não terem confirmado publicamente a volta da relação, os famosos têm sido vistos juntos com bastante frequência nos últimos tempos. Bruna Biancardi, inclusive, chegou a passar um tempo na Arábia Saudita, país do Al-Hilal, atual clube do craque.

Vale lembrar que, na quinta-feira, 4, nasceu a suposta terceira filha de Neymar Jr., fruto de uma relação casual com a modelo Amanda Kimberlly. De acordo com o portal LeoDias, a pequena Helena chegou ao mundo no Hospital São Luiz Star, em São Paulo.

Segundo o jornalista, Neymar já visitou a suposta herdeira, acompanhado por sua mãe, Nadine Gonçalves, sua irmã, Rafaella, e seu primogênito, Davi Lucca. Após a visita, Bruna Biancardi compartilhou uma foto de uma noite de pizza com amigos, onde uma perna parecida com a do jogador de futebol aparece ao fundo, indicando que tudo está bem entre eles.

Bruna Biancardi faz procedimentos estéticos

Nesta quinta-feira, 4, Bruna Biancardi mostrou nas suas redes sociais que passou por alguns procedimentos estéticos. A influencer esteve presente na clínica de Romana Novais, esposa de Alok.

Em seu Instagram Stories, Bruna contou que fez preenchimento com ácido hialurônico e botox preventivo. "Comentei com vocês que, depois da gravidez, acabei emagrecendo mais do que deveria e meu rosto ficou um pouquinho flácido. Para resolver isso, hoje fui à Clínica Romana passar com o Dr. Gustavo. Eu adoro o trabalho dele porque ele preza por essa leveza, algo bem sutil, com muito cuidado, e era isso que eu procurava: um resultado bem harmônico e natural", disse ela; confira detalhes!