Sophie Charlotte e Xamã trocam beijos durante evento no Rio de Janeiro

Tá rolando! Par romântico em 'Renascer', os atores Sophie Charlotte e Xamã foram vistos trocando carinhos em novo evento

O romance entre Sophie Charlotte e Xamã é real! Em meio a rumores de um possível affair, os atores de 'Renascer', da Globo, foram vistos aos beijos na madrugada deste sábado, 6, durante um evento no Rio de Janeiro.

Recentemente, a artista, premiada como melhor atriz, chegou acompanhada do cantor no Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), realizado em São Paulo. Na ocasião, além de conversarem bastante na plateia, Xamã comemorou o momento em que Sophie subiu ao palco para receber o troféu.

Vale lembrar que Sophie Charlotte e Xamã são par romântico no remake de 'Renascer'. Os famosos teriam engatado um affair fora das telinhas após o fim do casamento da atriz com o ator Daniel de Oliveira, em abril deste ano. Solteira desde o divórcio, ela nunca assumiu publicamente nenhuma relação.

Os dois, inclusive, também teriam passado o Dia dos Namorados juntinhos. De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, os artistas foram a um restaurante francês localizado na praia do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ainda segundo o veículo, Sophie e Xamã estavam acompanhados de amigos no local.

Confira os registros de Sophie Charlotte e Xamã juntos:

Equipe de Sophie Charlotte toma posição após rumores de affair com Xamã

Os nomes de Sophie Charlotte e Xamã têm se tornado assunto nas últimas semanas após rumores de que os artistas estariam vivendo um affair. No ar em Renascer, eles foram vistos juntos na noite de terça-feira, 2, e aumentaram os boatos sobre um possível romance.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Sophie Charlotte informou que não comenta assuntos sobre a vida pessoal de seus artistas. A atriz chegou acompanhada de Xamã a premiação da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

Os dois posaram juntos publicamente e também foram registrados conversando durante o evento, que aconteceu no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Durante a noite, Sophie foi eleita melhor atriz pela APCA e subiu ao palco para receber o troféu; confira mais detalhes!