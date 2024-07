Mãe de seis, Leticia Cazarré revela se deseja aumentar a família

Esposa do ator Juliano Cazarré, a influenciadora Leticia Cazarré abriu o coração e contou se o casal pretende ter mais filhos

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré abriu o coração e revelou se deseja aumentar ainda mais a família ao lado do marido, o ator Juliano Cazarré. Juntos desde 2009, os dois são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de 3 meses.

Sempre muito ativa nas redes sociais, Leticia abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram oficial para conversar um pouco com os seguidores. Ao longo do bate-papo, ela contou como concilia a maternidade com a carreira profissional e explicou que possui uma rede de apoio para ajudá-la com as crianças.

Ao ser questionada por uma internauta se pretende ter mais filhos, ela contou que a chegada de um novo herdeiro será bem-vinda. "Se Deus quiser, sim", afirmou Leticia Cazarré. Em seguida, a esposa de Juliano revelou que nem toda gravidez foi planejada.

"Acho linda a família de vocês, todos seus filhos foram planejados ou foi acontecendo?", perguntou outra seguidora. "O primeiro e o último foram no susto. Os outros todos foram planejados. Mas todos, sem exceção, foram muito desejados", garantiu a influenciadora digital.

Letícia Cazarré, que se dedica totalmente aos filhos, contou que os herdeiros ficam com pessoas de confiança quando ela precisa viajar. "Minha mãe, nossa funcionária Ana, nossa babá folguista, Tania, e as técnicas de enfermagem", disse ela.

Vale lembrar que Maria Guilhermina, que nasceu com anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração, possui um home care devido aos cuidados especiais. Recentemente, a mamãe coruja dividiu com o público um registro fofíssimo da pequena recebendo carinho dos irmãos em sua nova cama hospitalar.

Leticia Cazarré fala sobre desejo de aumentar a família - Fotos: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliano Cazarré (@cazarre)

Leticia Cazarré mostra detalhes da festinha de 2 anos da filha

A filha de Leticia Cazarré e Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, completou dois anos e ganhou uma festinha especial na mansão onde moram. No dia 22 de junho, a mamãe postou um vídeo para exibir os detalhes do evento que aconteceu na casa onde vivem com os seis herdeiros.

Com uma decoração delicada em rosa e com detalhes em preto, o aniversário da pequena foi celebrado em grande estilo e com toque de luxo. Além de balões, laços fizeram parte da composição da mesa do bolo. Inclusive, o bolo foi destaque com seu design neutro e clássico; confira detalhes da celebração!