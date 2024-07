Ex-BBB Davi Brito faz reflexão após polêmica com Leo Dias: 'Persistir'

Campeão do BBB 24, Davi Brito fez uma nova reflexão a respeito de superações em sua vida após troca de farpas com jornalista Leo Dias

Campeão do BBB 24, Davi Brito usou as redes sociais na noite de sexta-feira, 5, para compartilhar uma reflexão a respeito de superação. A publicação aconteceu momentos após o ex-brother trocar farpas com o jornalista Leo Dias.

Em seu Instagram oficial, Davi publicou uma imagem em formato de desenho onde aparece, ainda criança, se enxergando como futuro médico em um espelho. Na legenda, ele ressalta que já enfrentou diversos obstáculos e não desistirá diante de novos empecilhos que apareçam em seu caminho.

"Se no percurso de minha vida tantos obstáculos eu encontrei, e com tanta peleja e lida a todos eu superei, não será desta vez que vou desistir de mais um desafio diante de mim. Agora mesmo é que vou persistir, até vencê-lo, enfim…", escreveu o ex-BBB. Nos comentários, diversos seguidores prestaram apoio ao jovem.

"Você não precisa provar nada pra ninguém! Seus sonhos são seus e seu caminho só você que percorre. Orgulho de você, Davi", declarou uma internauta. "Seja o que você quiser. Voe, meu filho, porque a vida é só sua, não deixe a opinião alheia te acorrentar nunca, como não deixou no BBB", destacou outra. "Que papai do céu continue abençoando seu caminho", disse o também ex-BBB Lucas Pizane, ex-colega de confinamento de Davi Brito.

Entenda a briga entre Davi e Leo Dias

Tudo começou quando o ex-BBB Davi Brito mandou um recado em tom de indireta para o colunista Leo Dias. Nos stories do Instagram, ele iniciou a sua mensagem mandando um beijo para o jornalista, mas logo alfinetou o profissional.

Após a publicação do baiano, Leo Dias usou as redes sociais para rebater a indireta. "Já percebi que você não vai cumprir a sua palavra de estudar e a faculdade não vai te ver tão cedo. Aliás, seria bom começar a aprender a escrever corretamente antes de entrar em uma universidade. Os ‘pacientes’ agradecem", disparou o colunista.

E completou: "A fama passa e dinheiro, algumas vezes, também. Aliás, preciso dizer, os dois só lhe fizeram mal. Você ainda vai se lembrar disso". A briga, no entanto, não parou por aí. Depois do recado de Leo Dias, Davi Brito fez questão de responder novamente o jornalista.

O ex-BBB falou sobre não ter tido oportunidade de estudar e chamou o colunista de 'vazio'. "Leo dias quero ver até onde você vai. Mas deixe eu te falar aqui, eu sei das minhas dificuldades, e sei exatamente o porquê que elas existem, graças a Deus hoje estou tendo a chance de correr atrás, mas você já imaginou Leo dias quantos jovens não tem oportunidade que eu tive e tem as mesmas dificuldades que a minha porque precisou trabalhar ao invés de estudar? Mas você Léo Dias, formado, deve escrever tão bem, mas é tão vazio, mas tão vazio", rebateu.