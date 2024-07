Por que Eduardo Costa ficou 'paralisado' durante show? Cantor explica

O cantor sertanejo Eduardo Costa esclareceu o motivo de permanecer parado por alguns minutos em seu show após vídeo viralizar

Recentemente, um vídeo onde o cantor sertanejo Eduardo Costa aparece ‘paralisado’ durante uma apresentação viralizou nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados. No registro em questão, o artista permanece parado e em silêncio no palco, entre cinco e dez minutos, somente olhando para a plateia.

A atitude do famoso chamou atenção e despertou curiosidade no público que não o acompanha com frequência. Após algumas especulações a respeito do ocorrido, Eduardo Costa abriu o jogo e explicou, através das redes sociais, o momento diferenciado em seu show.

Segundo o cantor, a 'paralisação' se trata de uma tradição. Ao ficar em silêncio em cima do palco olhando para o público presente, ele passa a refletir e agradecer. "Quando eu tô ali no palco, que vocês me veem parado ali 5 minutos, 10 minutos, é o momento em que as pessoas estão gritando", iniciou.

"Sabe o que eu estou fazendo naquele momento em que eu estou parado olhando pra cara daquelas pessoas ou olhando pro nada? Eu estou agradecendo a Deus pela vida de cada um que está ali. Porque eu saí lá de Abre Campo, do meio do nada, sem ter o mínimo", completou o artista.

A 'tradição' passou a ser ainda mais comentada após um fã arremessar um celular em seu rosto durante o momento de reflexão no palco. Eduardo Costa, no entanto, garantiu não enxergar a atitude com maldade.

"Eu não vi. Ele bateu em cima da minha cara mesmo, não teve como eu desviar, sabe? Mas eu não entendo como se fosse uma maldade, como se alguém estivesse fazendo de maldade, querendo atrapalhar o show. Aí, seria diferente", relatou ele, por fim.

Eduardo Costa esclarece por que ficou parado durante um show, em resposta a um vídeo que viralizou: “O que estou fazendo é agradecendo a Deus.” 💬 pic.twitter.com/Red5qhaO9E — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) July 5, 2024

