Quem é o filho de Andrea Beltrão que está na Netflix? Conheça!

Filho da atriz Andrea Beltrão, José Beltrão segue os passos da mãe e se lança como ator em novo projeto audiovisual da Netflix. Saiba mais sobre ele!

A atriz Andrea Beltrão, que protagoniza a novela No Rancho Fundo, da Globo, é discreta quando o assunto é sua vida pessoal e quase não aparece ao lado do marido, Maurício Farias, e dos filhos. Porém, um dos herdeiros dela decidiu seguir os passos da mãe: o ator José Beltrão.

O ator José Beltrão está com 24 anos e faz sua estreia no universo do audiovisual. Ele conquistou um personagem na série Pedaço de Mim, da Netflix. Na trama, ele interpreta Marcos, um dos filhos gêmeos de Liana (Juliana Paes) e é fruto da relação dela com Oscar (Felipe Abib).

O rapaz estudou teatro na escola tradicional Tablado, no Rio de Janeiro, e cursou Artes Cênicas na faculdade. Ele iniciou seu trabalho no audiovisual como assistente de direção.

Ele cresceu acompanhando a carreira dos pais na TV, já que a mãe é atriz e o pai é diretor, e adora a troca de experiências e referências com os pais. Tanto que não vê problemas com comparações com eles. “Não quero que me vejam só por isso, mas também não quero que deixem de saber, porque amo muito o trabalho deles. Aí é que entra a diferença para o nepobaby, como as pessoas falam de maneira pejorativa. Realmente sou filho deles, isso não vai mudar, mas é o que faço com isso. A diferença está no trabalho. Meu trabalho não vai durar nada se eu não trabalhar por isso", disse ele no Jornal O Globo.

Nas redes sociais, José Beltrão costuma mostrar fotos de seus trabalhos, viagens e momentos em família, além de fotos artísticas do seu dia a dia.

Além de José, Andrea Beltrão também é mãe de Francisco e Rosa, e é madrasta de Antônio.

Veja as fotos de José Beltrão:

