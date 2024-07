Reinaldo Gottino faz rara aparição com os filhos na TV

Apresentador do programa Balanço Geral SP, Reinaldo Gottino apareceu com os dois filhos na TV para celebrar seu aniversário de 47 anos

O apresentador Reinaldo Gottino fez uma rara aparição na TV com seus dois filhos, Rafael, de 17 anos, e Giovanna, de 14 anos, frutos do casamento com Simone Chimenti. O pai coruja recebeu os herdeiros durante um quadro do programa Balanço Geral SP nesta segunda-feira, 8, para celebrar o seu aniversário.

Gottino completou 47 anos de idade no domingo, 7, e comemorou a nova idade durante o programa de TV. Os filhos dele participaram do Desafio dos Balões e se divertiram no trabalho do pai. Inclusive, o pai coruja não sabia que os herdeiros iriam aparecer na TV. “Vocês me surpreenderam aqui com meus filhos, as pessoas que eu amo. Demais!”, disse ele ao vivo.

Ainda na atração, o apresentador recebeu homenagens dos seus colegas e até um bolo para cantar Parabéns. "Receber esse carinho, para mim, é uma coisa maravilhosa. Quero falar para vocês como estou realizado, como eu estou feliz profissionalmente, por trabalhar em uma das maiores emissoras do país, fazendo o que eu gosto, na emissora que eu gosto, para quem eu gosto. Agradeço a Deus, porque Ele me deu muito mais do que eu poderia imaginar", declarou.

Reinaldo Gottino assinou com a Record TV

No comando do Balanço Geral desde 2024, Reinaldo Gottino renovou seu contrato com a RecordTV até junho de 2028. O jornalista assinou o novo vínculo em junho de 2024 e confirmou a novidade à CARAS Brasil.

"Estou muito feliz de estar na Record, muito satisfeito com o programa que faço todos os dias, com uma equipe incrível", conta o apresentador.