Mara Maravilha defende filhas de Silvio Santos: 'Isso não é puxar saco, é gratidão'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Mara Maravilha esclarece polêmica envolvendo Patrícia Abravanel e sai em defesa das filhas de Silvio Santos

Nesta segunda-feira, 08, a apresentadora Mara Maravilha (56) se envolveu em uma polêmica ao comentar na publicação dePatrícia Abravanel (46). Em entrevista à CARAS Brasil, a comunicadora sai em defesa das filhas de Silvio Santos (93) e responde críticas: "Isso não é puxar saco, é gratidão".

Para quem não acompanhou, a polêmica teve início depois que a apresentadora Lívia Andrade publicou uma foto ao lado de Eliana (51) nos bastidores do 'Domingão', na Globo. Na legenda, alguns internautas apontaram que ela aproveitou para alfinetar as filhas de Silvio Santos: “Todo sucesso e felicidade pra ela que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária”, escreveu.

Durante conversa com a CARAS Brasil, Mara Maravilha menciona que tem um grande carinho e respeito pelas filhas do dono do SBT. A apresentadora reforça que é muito grata pela emissora por conta de todo carinho que recebeu ao longo de sua trajetória artística.

"Tenho bom caráter e nunca vou cuspir no prato que eu comi. Eu quero passar para as filhas do Silvio Santos o amor que tenho pelo pai delas. Porque como diz o ditado: Quem agrada meu filho, a mim agrada", declara.

Mara ainda aproveitou para responder algumas críticas: "Isso não é puxar saco é gratidão! São valores que infelizmente nem todo mundo tem.Não estou me perdendo na caminhada e eu sei quem eu sou: ‘Muito prazer, sou a Mara Maravilha’!", afirma.

MANDOU INDIRETA?

Na noite do último domingo, 7, Patrícia Abravanel chamou a atenção ao dar uma resposta sobre ser herdeira, após uma possível provocação de Lívia Andrade. Na publicação, Mara Maravilha respondeu: "Bem que aquela coitadinha, quando estava aí pensava que o A dela era de Abravanel, só que não, né? As máscaras caem!”, ela disparou.

Ao ser questionada se mandou uma indireta para Lívia Andrade, Mara Maravilha não se estendeu no assunto, mas afirmou: "Veja bem, eu estou muito feliz na Rede Gospel de Comunicação, fazendo o que sei fazer: APRESENTANDO", finaliza Mara Maravilha.

Atualmente, a apresentadora está no comando do Programa da Maravilha na Rede Gospel, a atração mescla informação, empreendedorismo, saúde, moda e entrevistas.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE PATRÍCIA ABRAVANEL: