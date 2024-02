Andréa Beltrão surge em clima de romance com o marido em dia de praia

Discreto, marido da atriz Andréa Beltrão fez uma rara aparição ao lado da artista na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

A atriz Andréa Beltrão aproveitou o momento de folga nesta quinta-feira, 01, para curtir um dia ensolarado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ao lado do marido, o diretor Maurício Farias. Os dois trocaram carinho e foram clicados em clima de muito romance ao entrar no mar.

Para o momento de lazer, a artista escolheu um maiô em tom escuro estampado com abertura nas costas. Sempre sorridente, ela não escondeu a alegria ao aproveitar as horas de descanso.

Muito discreta com sua vida pessoal, Andréa Beltrão não possui redes sociais. Em outubro do ano passado, a atriz também foi clicada em rara aparição com Maurício Farias. Na ocasião, o casal jogava bola na areia da praia.

A famosa, inclusive, é vista com frequência curtindo o mar. Aos 60 anos, completados em setembro de 2023, ela sempre dá um show de beleza quando resolve renovar o bronzeado. Em entrevista ao jornal Extra, em 2021, Andréa Beltrão revelou que não teme a passagem do tempo e garantiu que se sente melhor atualmente.

Andreá Beltrão curte dia de praia com o marido. Fotos: Dan Delmiro / Agnews

Lexa aproveita dia de praia ao lado do namorado

Mesmo com o tempo nublado nesta quarta-feira, 30, a cantora Lexa aproveitou o dia na praia da Barra da Tijuca ao lado do namorado, Ricardo Vianna, e da enteada, Cecília, fruto da união do ator com a empresária Aline Krykhtine. A cantora de 28 anos e o ator de 31 foram fotografados em um momento de carinho em um quiosque da orla e deixando o local com a pequena.

De vestido preto como saída de praia e com uma bolsa da Gucci que custa cerca de R$ 15 mil, Lexa estava de mãos dadas com Cecília, que do outro lado segurava a mão do pai. Em determinado momento, Lexa foi abordada por um fã que pediu para tirar uma foto com ela. Simpática, a cantora atendeu ao pedido de seu admirador. Confira os cliques da cantora com o namorado!