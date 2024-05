No Brasil para uma apresentação única em Copacabana, Madonna estaria irritada com calor e falta de privacidade no Rio de Janeiro; saiba mais!

A cantora Madonna está no Rio de Janeiro passando os dias antes de sua apresentação única na praia de Copacabana, que acontecerá no próximo sábado, 4. No entanto, parece que a artista não está gostando muito de sua estadia no Brasil e tem reclamado muito de seus dias no país.

Segundo o Uol, funcionários que trabalham na produção do show e no Copacabana Palace, onde a Rainha do Pop está hospedada, afirmaram que ela estava muito incomodada com o calor e a falta de privacidade do local. Madonna teria até mesmo pedido para que colocasse tapume na piscina privativa que tem no alto do hotel, para que os moradores do prédio ao lado não a vissem.

"É que ela está se sentindo exposta", revelou um dos funcionários ao veículo. "Mas ainda que tivesse mais privacidade para dar um mergulho, ela está achando o sol quente demais. Além disso, reclamou da barulheira que fãs fazem na porta do hotel", afirmou, citando as pessoas que estão passando o dia por Copacabana, na esperança de ver Madonna.

A cantora estaria até mesmo se isolando de diversos profissionais que estão trabalhando no hotel. O site diz que Mercy, filha de 18 anos da artista, ensaiou no piano disponível no quarto em que estão hospedadas e chamou um afinador para cuidar do instrumento. Querendo privacidade, Madonna se retirou do quarto até que o profissional terminasse seu trabalho, sem chegar perto da famosa.

Saiba quanto Madonna vai ganhar para cantar em Copacabana

A cantora Madonna vai receber uma quantia milionária e impressionante para fazer um show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, o valor do cachê dela foi revelado.

A musa receberá R$ 17,075 milhões, que é o equivalente a US$ 3,3 milhões. No total, o show dela custará R$ 59.908.437,50. Os valores foram revelados pela produtora responsável em um documento com os gastos para a vinda da cantora ao Brasil.