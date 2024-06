Gil do Vigor reflete sobre número de publicidades fechadas desde o BBB 21

Três anos após deixar o BBB 21, Gil do Vigor impressionou os seguidores ao mostrar compilado de publicidades que fechou desde então: "Gratidão"

Nesta terça-feira, 25, o economista e ex-BBB 21 Gil do Vigor usou as redes sociais para compartilhar as conquistas que teve desde sua participação no BBB 21. Em seu perfil oficial no Instagram, o pernambucano falou sobre o sucesso na carreira e posou em frente a um banner com diversas marcas para as quais trabalhou nos últimos três anos.

"Em 2024 completam três anos em que eu iniciei essa jornada com publicidade. Eu só tenho gratidão a Deus por ter me dado essa oportunidade. Carrego também muita gratidão ao Big Brother Brasil por ser o responsável por abrir essas portas e gratidão às marcas que me acompanharam", iniciou na legenda da publicação.

Na sequência, Gil agradeceu a todos que o apoiaram durante esse período. "Meu coração se enche de alegria quando eu reflito sobre essa jornada tão linda que construímos juntos. Quero agradecer também a minha equipe e a todo mundo que esteve ao meu lado e me apoiou".

"A minha família e aos meus Vigorosos e Vigorentos, incansáveis, que apoiam esse acadêmico que estuda, trabalha, mas também que se comunica. Eu amo muito vocês! Muito obrigado", finalizou o ex-brother.

Gil do Vigor se revolta com atitude de pastor famoso

Na noite de sexta-feira, 19, Gil do Vigor se envolveu em uma nova polêmica ao usar suas redes sociais para criticar as atitudes de um pastor famoso, André Valadão. O economista se revoltou depois de ver o religioso afirmar que os fieis deveriam tirar seus filhos da faculdade para preservar os valores, e detonou seu discurso.

Em seu perfil no Instagram, Gil, que sempre foi muito religioso e chegou a ser missionário da igreja mórmon, apareceu visivelmente exaltado após assistir ao vídeo viral do pastor. Ele pediu aos seus seguidores que ficassem atentos, destacando que o conhecimento nunca o afastou de Deus; pelo contrário, afirmou que isso o aproximou.

“Essas pessoas querem manipular vocês gente, elas utilizam da ignorância para juntar massas e assim dominar, porque a falta do conhecimento é a ignorância é um prato cheio para eles”, disparou. “Não acreditem nessas pessoas que estão utilizando o nome de Deus para manipular vocês”, Gil disse inconformado.

“É inadmissível que um homem que tenha acesso a tantas pessoas gere e espalhe desinformação. É um absurdo! A educação e o conhecimento devem ser divulgados e espalhados para nosso país", contou o economista, que está fazendo PhD no exterior e sempre compartilha conteúdos sobre educação em suas redes sociais.

Inclusive, o ex-participante do Big Brother Brasil se usou como exemplo para defender a importância dos estudos: “O meu conhecimento nunca me afastou de Deus, pelo contrário, me aproximou", disse o economista, que detonou o pastor: "E as pessoas têm o direito de aprender e se libertar dessas pessoas manipuladoras, falsos profetas”, disparou.

“Utilizam o nome de Deus dizendo serem perfeitos, mas na verdade são lobos em pele de cordeiro. Então cuidado, gente! Lembre-se que quem é contra a educação é contra vocês", Gil completou. Para quem não acompanhou, André Valadão gerou polêmica ao opinar sobre os estudos em uma de suas pregações, que se tornou viral nas redes sociais.

"Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda! Vai vender picolé na garagem. 'Ah, mas eu não criei meu filho para isso'. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô?", o pastor defende que a universidade corrompe as pessoas e as afasta dos valores religiosos durante seu discurso.