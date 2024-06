Solange Almeida opina sobre estreia de filho no São João: 'Mérito próprio'

Em entrevista à CARAS Brasil, Solange Almeida comentou sobre relação com filho, Rafa Almeida, que tem iniciado carreira artística e brilhado no São João

Solange Almeida (45) pode estar super ocupada em sua maratona de shows do São João, mas não deixa de acompanhar os detalhes da vida de seus filhos, como Rafa Almeida (24), que acaba de estrear nos palcos da festa que representa não apenas o forró, mas também o nordeste brasileiro. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o coração e comentou sobre como tem visto o sucesso do filho, o qual já tem sido apelidado de "herdeiro do forró".

"O Rafa está construindo a história dele. Ele é muito inteligente e está crescendo por méritos próprios e não por ser meu filho. Eu dou apoio desde quando ele decidiu que queria isso pra vida dele", diz ela sobre o primogênito, que recentemente lançou uma parceria com Gustavo Mioto.

A forrozeira completa dizendo que sempre priorizou a educação dos filhos e desde o início fez questão dele conseguisse terminar os estudos, para assim começar a se dedicar exclusivamente à música, grande paixão da vida dele: "Acho que em todos os meios é fundamental ter base, estudo, conhecimento e ele teve essa oportunidade. Hoje está um homem, trilhando o caminho dele e me deixando bastante orgulhosa".

Com agenda cheia, Sol conta que está há 20 dias longe de casa, mas antes de se organizar para iniciar os primeiros shows de junho, sentou para conversar com Rafa, que apesar de já realizar muitos shows pelo Brasil, estreou nos palcos da Bahia, um dos redutos do forró. Segundo a cantora, a carreira artística pode ser muito difícil por conta das bolhas criadas no mundo virtual.

"Conversamos muito antes do São João. Ele tem feito muito show na região Sul, e esse ano estreou nos palcos de cidades baianas. Dei muito conselho realístico para ele sobre postura e conduta, principalmente na realidade digital em que vivemos hoje onde as pessoas julgam, apontam e cancelam - na maioria das vezes - a troco de nada. Ele é muito obediente, responsável sabe o que quer", declara.

Se dividindo entre a maternidade e a carreira, Sol conta que tem sido um mês intenso para ela, que já realizou 33 shows. "Nosso time começa a planejar a logística ainda no início do ano. A gente saiu de casa dia 29 de maio", revela a cantora: "ainda faremos 14 shows".

"Para a gente poder chegar a tempo e ter maior comodidade entre uma cidade e outra, além de usarmos o nosso ônibus em viagens de até 700km, a gente optou por fretar um avião para a banda inteira. Na planilha, não representa um custo mas, sim, investimento, porque evita perda de tempo em aeroporto à espera por voo comercial e a gente consegue descansar mais entre um show e vai todo mundo feliz fazer uma boa entrega", explica.