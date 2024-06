Eliana causa com vídeo na academia de sua mansão: 'Cuidando do corpo'

De macacão fitness, Eliana causa ao surgir treinando na academia de sua mansão após dias de sua despedida no SBT; veja o momento

A apresentadora Eliana chamou a atenção nesta terça-feira, 25, ao fazer a primeira postagem desde sua despedida no SBT. Fora da emissora e aparentemente de folga, a famosa compartilhou um vídeo treinando na academia de sua mansão.

Usando um macacão fitness, de cor laranja, a loira não passou despercebida ao surgir deslumbrante no look poderoso. Fazendo exercício para os glúteos, a comunicadora exibiu suas curvas torneadas em ação e falou sobre estar em uma fase de se cuidar não apenas fisicamente, mas também mentalmente.

"Cuidando do corpo e da alma. Bora. #autocuidado #saudemental", postou em sua rede social. Nos comentários, os seguidore logo reagiram ao vê-la. "Nem chegou no domingo e já estou com saudades", falaram. "Linda, elegante, adorável", teceram elogios para a artista.

É bom lembrar que no último domingo, 23, Eliana se despediu do SBT após anos na emissora de Silvio Santos. Inclusive, ela relembrou o pedido inusitado que recebeu em 2009 do chefe e que a fez resolver voltar para a empresa do dono do baú.

Durante a homenagem no Programa Silvio Santos, comandada pela apresentadora Patricia Abravanel, a loira recebeu desculpas da herdeira e reagiu ao pedido. "O que eu vou falar não precisa ir ao ar. Sim, aconteceram coisas”, disse a loira com discrição e acrescentou mais observações sobre a situação.

Confira o vídeo de Eliana treinando em sua academia:

Quem vai substituir Eliana nas tardes do SBT?

Nos últimos meses, desde o anúncio da saída de Eliana do SBT, muito se questionou sobre como ficariam os domingos na emissora de Silvio Santos. Neste domingo, 23, os funcionários e estrelas então revelaram quem ficará no horário que era ocupado pela loira, que não será substituída, mas fez com que a programação fosse reajustada; aos detalhes!