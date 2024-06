Eliana dá resposta certeira ao pedido de Patrícia Abravanel: ‘Passei por cima’

Site revela o que Eliana teria dito ao receber pedido de desculpas de Patrícia Abravanel após ter sua resposta supostamente cortada pelo SBT

No último domingo, 23, Eliana Michaelichen se despediu ao apresentar seu último programa no SBT. Durante a atração, a comunicadora recebeu um pedido de desculpas de Patrícia Abravanel em nome da emissora. No entanto, a resposta dela não foi exibida durante o programa, mas foi revelada por fontes presentes na gravação ao site do Hugo Gloss.

Para quem não acompanhou a atração, Patrícia surpreendeu ao pedir desculpas em nome de sua família, caso algo tenha influenciado a decisão da apresentadora de deixar a emissora após 15 anos: "Quero aproveitar pra dizer que não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão”, ela iniciou.

“Se alguém fez alguma coisa ou falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, quero em nome da família Abravanel, de todo Grupo Silvio Santos e do SBT, que você nos perdoe", disse Patrícia. Acontece que o programa não mostrou a resposta de Eliana, que teria ficado emocionada e confirmado alguns impasses com o canal famoso.

Conforme relatado pelas fontes, a comandante da atração teria dito que sua resposta poderia ser cortada, já que seria algo pessoal. Em seguida, Eliana afirmou que houve algumas situações e decisões do canal que a desagradaram nos bastidores: “O que eu vou falar não precisa ir ao ar. Sim, aconteceram coisas”, disse a loira com discrição.

“Mas tenho um coração resiliente e passei por cima disso, ressignificando tudo”, Eliana teria aceitado o pedido de desculpas da herdeira. Procurado pelo Hugo Gloss, o canal não desmentiu as declarações, mas afirmou que o momento da despedida da apresentadora foi exibido na íntegra pela emissora do apresentador Silvio Santos.

Patrícia Abravanel pedindo perdão pra Eliana em nome do SBT e de sua família:



"E se algo aconteceu aqui dentro, eu te peço perdão. É um perdão da minha família e de todo SBT para você. Eu não sei quem foi, por onde foi, mas nos perdoe". pic.twitter.com/Gny4FOX96O — PAN (@forumpandlr) June 24, 2024

Vale lembrar que em seu último programa, Eliana mandou um recado para o chefe: "Sobre meu patrão, Silvio Santos, querido. Eu não seria uma boa filha, como eu sempre fui, é assim que ele me disse algumas vezes. Eu tenho muitas saudades dele, eu não tive mais contato, mas eu tenho certeza que de alguma forma a gente tá conectado”, disse.

Quem vai substituir Eliana?

Nos últimos meses, desde o anúncio da saída de Eliana do SBT, muito se questionou sobre como ficariam os domingos na emissora de Silvio Santos. Neste domingo, 23, os funcionários e estrelas então revelaram quem ficará no horário que era ocupado pela loira, que não será substituída, mas fez com que a programação fosse reajustada; aos detalhes!