Frank Aguiar passa por nova harmonização facial: ‘Carinha de 33’

Frank Aguiar surpreende ao passar por novo procedimento estético de harmonização em seu rosto e mostra vídeo de antes e depois

O cantor Frank Aguiar está com a aparência renovada! Nesta semana, ele contou que passou por um novo procedimento estético de harmonização facial. O artista renovou o antigo procedimento que já tinha feito há algum tempo com novas aplicações.

Ele fez preenchimento de marcas no rosto e também estimulador de colágeno. "Antes de entrar na turnê junina de shows, fui até o consultório fazer as manutenções da minha harmonização facial", disse ele.

E completou: "Como sempre tenho compromissos com a minha imagem, não posso me aventurar e utilizar qualquer marca, nem ir em qualquer profissional. Agora estou com 53 e carinha de 33. Recomendo!".

Vale lembrar que ele fez a primeira harmonização facial em 2023 e mostrou o resultado no programa Fofocalizando, do SBT.

Fim do casamento de Frank Aguiar

Chegou ao fim o casamento do cantor Frank Aguiar e da estudante de Psicologia Carol Santos. Após recentes especulações de crise na relação, a moça confirmou o término em fevereiro de 2024 após cinco anos de matrimônio.

Através de seu Instagram oficial, ela publicou um registro em preto e branco do dia em que se casaram e anunciou a separação. "Meus amores, meu casamento com Frank acabou sim! Vida que segue! Peço que respeitem esse momento, é isso. Que Deus nos proteja!", escreveu na legenda da postagem.

De acordo com informações da coluna Retratos da Vida, do Jornal Extra, Carol já deixou a residência onde morava com o artista, localizada em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Os dois passaram por uma breve separação em maio de 2023, mas reataram pouco tempo depois, enquanto ela estava internada para tratar a Síndrome de Steven-Johnson, uma doença rara que queima a pele.

O famoso falou brevemente a respeito do fim do casamento em seu Instagram: "Tá tudo certo, espero que compreendam e respeitem essa privacidade da gente. Carol é muito especial", disse ele em uma caixinha de perguntas na rede social.