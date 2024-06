Mari Palma estaria vivendo romance secreto com humorista; descubra quem!

Segundo colunista, Mari Palma está vivendo affair com humorista famoso nas redes sociais e já conquistou a aprovação da sogra; saiba os detalhes

Solteira desde o fim de seu casamento com Phelipe Siani, Mari Palma estaria em um affair com um humorista famoso nas redes sociais, Osmar Campbell. Os rumores circulam há algum tempo, e ganharam força quando os dois foram vistos viajando para o mesmo destino. Além disso, a apresentadora recebeu um comentário da suposta nova sogra.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Mari e Osmar estão curtindo uma viagem para Porto de Galinhas, em Pernambuco. Ambos publicaram stories dos mesmos passeios e mostraram estar hospedados no mesmo hotel. Além disso, a jornalista frequentemente se refere à viagem no plural, como "nossa viagem", dando a entender que está acompanhada durante o roteiro.

Ainda de acordo com a colunista, Mari decidiu não assumir publicamente o relacionamento para evitar comentários envolvendo seu ex-marido, o jornalista Phelipe Siani. Apesar disso, o romance não é mais segredo, e ela até recebeu um recado carinhoso da mãe de seu novo affair pedindo netos em uma publicação do humorista.

Nas redes sociais, Osmar compartilhou uma foto ao lado de uma criança de sua família. Mari, que tem um apego por crianças e frequentemente fala sobre seu desejo de ter filhos, se derreteu publicamente: "Ai meu coração", escreveu a apresentadora, recebendo uma resposta carinhosa da sogra: "Quero uma neta desse jeitinho!"

Mari Palma deixa comentário na foto de humorista - Reprodução/Instagram

Além disso, a mãe do humorista já compartilhou uma foto com a nora em seu perfil nas redes sociais, deixando claro que o relacionamento está aprovadíssimo. Até o momento, tanto Mari quanto Osmar não se pronunciaram publicamente para confirmar o relacionamento, mas já estão recebendo comentários dos seguidores sobre o affair.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por OSMAR CAMPBELL (@osmarcampbell)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mari palma (@maripalma)

O fim do casamento de Mari Palma:

A apresentadora Mari Palma, que está no ar na CNN Brasil, comentou como foi a repercussão do fim do seu casamento com o apresentador Phelipe Siani. Os dois se casaram em agosto de 2022 depois de seis anos de relacionamento, mas anunciaram a separação em fevereiro de 2023.

Em entrevista na Revista CARAS, ela comentou sobre o fim do seu relacionamento. Mari contou que as pessoas tentam descobrir o motivo do término, mas ela garantiu que eles seguem amigos. “Antes de tudo, somos muito amigos. As pessoas seguem procurando um motivo, mas a verdade é que a gente se redescobriu na relação”, disse ela; saiba mais.