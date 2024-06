Qual é a altura do padre Marcelo Rossi? Ele é bem alto!

O padre Marcelo Rossi marcou uma geração de católicos com suas músicas e missas. Que tal saber qual é a altura dele

O padre Marcelo Rossi marcou uma geração de católicos com suas músicas e as missas. Além disso, ele chama a atenção nas redes sociais por sua altura. O religioso é bem alto e se destaca quando encontra pessoas mais baixas. Afinal, qual é a altura dele?

O padre Marcelo Rossi tem 1,95 metros de altura. Ele está com 57 anos de idade e chama a atenção para o seu físico musculoso. Antes de ser padre, o religioso era professor de educação física e já serviu ao exército. Ao longo de sua vida, ele já enfrentou a obesidade ao chegar aos 128 kg, mas conseguiu se recuperar e lutar contra o peso e a depressão.

Em participação no Domingão com Huck, da Globo, o padre comentou sobre a importância de cuidar do corpo e da mente. "Se a pessoa souber a importância de fazer exercício, não é estética, é saude. Se tomar conta da sua saude, você vai estar bem e não depender dos outros aos 80 anos", afirmou.

EMOÇÃO AO VIVO NA TV

Recentemente, cobrindo o lançamento do livro 'Menos é mais', o ES1, da Globo, entrevistou o sacerdote Marcelo Rossi e acabou televisionando uma cena emocionante. Isso porque ele deu um livro para o repórter que o entrevistava, abriu em uma página aleatória e a autografou para que uma mensagem do livro ficasse marcada. O padre pediu que o jornalista desse a sua mãe e relembrou a morte recente de seu pai, há cinco meses.

O repórter João Britto se emocionou porque a mãe havia morrido há sete anos, mas a lembrança ficaria no coração dele. "Muitas vezes somos expostos a sentimentos desconhecidos e ficamos sem compreender o momento pelo qual passamos. Saiba que tudo nos é revelado na força do Espírito Santo. É só confiar no Senhor", dizia o trecho. O padre, o repórter e a apresentadora choraram e a entrevista foi finalizada.