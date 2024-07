Key Alves reage após crítica de Márcia Fu: 'Deus dá a resposta'

Rebateu! A ex-BBB Key Alves se pronunciou após Márcia Fu declarar que não a considera uma 'atleta de alto rendimento' no vôlei

O nome da ex-BBB Key Alves ficou entre os assuntos mais comentados da web na noite de segunda-feira, 1, após um comentário de Márcia Fu, ex-jogadora de vôlei, viralizar. Durante sua participação no 'De Frente com Blogueirinha', a ex-A Fazenda 15 deu sua opinião sobre a atleta ao comentar a respeito do esporte.

Ao longo da entrevista, Márcia foi questionada por Blogueirinha se Key Alves poderia ser considerada uma 'atleta de alto rendimento'. A ex-jogadora, então, respondeu: "Não muito". "Por que ela joga diferente de você?!", rebateu a apresentadora da atração.

Em seguida, a ex-participante do reality show rural explicou seu ponto de vista a respeito de Key no vôlei. "Não é que ela joga diferente. Na verdade, eu não a conheço muito jogando", declarou Márcia Fu. "Concordou só por concordar?", brincou Blogueirinha.

O comentário da ex-jogadora, no entanto, não foi levado na brincadeira pela ex-BBB 23. Após o trecho da entrevista viralizar, Key Alves usou as redes sociais para deixar uma indireta à ex-atleta. Em seus stories no Instagram, ela publicou uma foto das medalhas conquistadas ao longo de sua carreira no esporte.

Além disso, Key também mostrou alguns uniformes e um troféu. "Entendedores entenderão, e Deus dá a resposta", escreveu ela na legenda, complementando com uma bandeira dos Estados Unidos. "Agora rumo ao USA, porque sou ruim demais no vôlei", acrescentou em outra publicação.

Key Alves reage após críticas de Márcia Fu - Fotos: Reprodução / Instagram

Key Alves anunciou retorno às quadras de vôlei

Recentemente, Key dividiu com os seguidores sua felicidade ao revelar o retorno ao vôlei após dois anos longe das quadras. A ex-BBB e atleta atuava pelo Vinhedo quando rompeu o ligamento do joelho no início de 2022. Agora, ela foi contratada pela LovB, ONG norte-americana.

"Nossa mais recente LOVB Pro é Keyla Alves! Líbero brasileiro de 1,62m, Keyla (Key) é destaque no esporte desde 2017, chegando ao Sesi Bauru Sub-19. A partir daí, jogou vôlei profissional em diversos clubes como EC Pinheiros e Osasco/São Cristóvão Saúde. No Campeonato Sul-Americano Sub-20 2018, foi eleita a Melhor Líbero. Bem-vinda, Key!", disse a ONG no anúncio publicado no Instagram.

Nos comentários, a jogadora demonstrou grande expectativa com o retorno. "Estou muito animada e feliz por fazer parte da @lovb, depois de dois anos lesionada, voltar a jogar vôlei com vocês é muito gratificante. Me sinto honrada! Obrigadaa", escreveu.