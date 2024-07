Carolina Dieckmann reage a comparação entre marido e Kayky Brito: "Óculos"

A atriz Carolina Dieckmann compartilhou fotos com o marido, Tiago Worcman e reagiu com bom humor a comparação entre ele e o ator Kayky Brito

Nesta quarta-feira, 03, a atriz Carolina Dieckmann compartilhou fotos ao lado de seu marido, Tiago Worcman, com quem está casada há 17 anos. Nos comentários, um internauta comparou o diretor de TV com o ator Kayky Brito e a artista reagiu de forma bem-humorada.

"Achei que era o Kayky Brito" brincou o seguidor, rindo. Carol, então, respondeu com bom humor: "Tá precisando de óculos". Em resposta, o internauta mencionou que estava usando óculos e elogiou a artista, que retrucou com um emoji de carinha com olhos de coração.

Na publicação, Carolina compartilha momentos ao lado do marido. "Se eu pudesse transformava essa praia em infinito de lonjura pra seguir e de tempo pra ficar... com ele", declarou a atriz na legenda.

Carolina Dieckmann responde seguidor no Instagram

Carolina Dieckmann resgata cliques com o marido

Recentemente, Carolina Dieckmann usou as redes sociais para celebrar uma data muito especial. Ela completou 21 anos com o marido e postou vários cliques antigos ao lado do amado. Na legenda, lembrou que foi pedida em namoro no Dia de Santo Antônio.

"21 anos de nós hoje; no Dia de Santo Antônio, no prédio de nome Santo Antônio, você me pediu em namoro e eu disse um sim que ecoa até hoje e que eu sigo repetindo de lá até Deus sabe quando, mas que ainda hoje eu desejo que seja por toda nossa vida...", começou ela.

Em seguida, Dieckmann se declarou. "Nam, como esse encontro é abençoado... e como abençoa os nossos dias juntos. Que sorte, que f**a. Eu me sinto um pedaço de infinito quando tô nos seus braços, e não acredito o tanto que não gosto só de imaginar um dia sem você. 21 anos. Um amor maior de idade e do tamanho do mundo. Eu te amo e quero dizer sim um bilhão de vezes mais. Sou mais porque sou sua. Sua... nam", encerrou.

Carol e Tiago, vale lembrar, são pais de José Worcmann, de 16 anos. A atriz também é mãe de Davi Frota, de 24 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Marcos Frota.