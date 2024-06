Carolina Dieckmann resgata cliques com o marido e se declara: "Amor maior"

A atriz Carolina Dieckmann resgatou alguns cliques antigos com o marido, Tiago Worcman, e celebrou 21 anos de relacionamento

Carolina Dieckmann usou as redes sociais para celebrar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 13, ela completou 21 anos com o marido, o diretor Tiago Worcman, e para comemorar a data especial, ela postou vários cliques antigos ao lado do amado e relembrou como foi pedida em namoro no Dia de Santo Antônio.

"21 anos de nós hoje; no Dia de Santo Antônio, no prédio de nome Santo Antônio, você me pediu em namoro e eu disse um sim que ecoa até hoje e que eu sigo repetindo de lá até Deus sabe quando, mas que ainda hoje eu desejo que seja por toda nossa vida...", começou ela.

Em seguida, Dieckmann se declarou. "Nam, como esse encontro é abençoado... e como abençoa os nossos dias juntos. Que sorte, que f**a. Eu me sinto um pedaço de infinito quando tô nos seus braços, e não acredito o tanto que não gosto só de imaginar um dia sem você. 21 anos. Um amor maior de idade e do tamanho do mundo. Eu te amo e quero dizer sim um bilhão de vezes mais. Sou mais porque sou sua. Sua... nam", finalizou.

Carol e Tiago, vale lembrar, são pais de José Worcmann, de 16 anos. A atriz também é mãe de Davi Frota, de 24 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Marcos Frota.

Carolina Dieckmann posta foto com a mãe

A atriz Carolina Dieckmann abriu seu coração nesta última quinta-feira, 6, e falou sobre a saudade que sente de sua mãe, Maíra Dieckmann, que faleceu em 2019 após um mal súbito. Em homenagem ao aniversário da mãe, a artista escreveu um tocante texto refletindo sobre sua ausência.

"Sabe o que eu queria? Uma foto nova da minha mãe... Hoje, assim, no aniversário dela, já pensou? Acho que me traria a sensação de que ela andou por aqui sem que eu visse... Mas não importa, porque alguém teria visto, e uma foto seria como uma prova... né? A falta de coisas inéditas aumenta a saudade. Como ela estaria? O que faríamos hoje já que o restaurante favorito dela não existe mais? As coisas que ela gostava, quando também desaparecem, aumentam a saudade [...]", escreveu ela em um trecho da publicação. Confira!