Filha de Raul Gil resgata valsa de 15 anos com Chrystian: "Eterno príncipe"

Em homenagem a Chrystian, ex-dupla de Ralf, a filha de Raul Gil relembrou momento especial que viveu ao lado do cantor; confira

Nesta quinta-feira, 20, Nanci Gil usou as redes sociais para relembrar um momento especial que viveu com Chrystian, que faleceu na noite de quarta-feira, 19, aos 67 anos. Em seu perfil no Instagram, a filha de Raul Gil resgatou uma foto de quando a ex-dupla de Ralf foi o príncipe de sua festa de 15 anos.

"Meu eterno príncipe da valsa dos 15 anos. Uma das vozes mais afinadas e perfeitas que já ouvi", iniciou a jornalista na legenda da publicação.

Na sequência, Nanci ressaltou a relação de proximidade que teve com o cantor. "Conheci desde que ele tinha 5 anos de idade. Formamos uma dupla, que, obviamente, não durou uma música. Afinal, eu não ”passei na fila" para este talento. Enquanto ele passou em primeiro lugar e diversas vezes. Irá deixar os anjos com inveja! Paz", finalizou.

Nos comentários, os fãs se emocionaram com a lembrança resgatada pela filha de Raul Gil. "Bela homenagem! Ele foi um dos maiores!", declarou um internauta. "Que linda recordação. Vai deixar saudades", escreveu outro. "Que lembrança linda! Tive o prazer de assistir ao último show da dupla aqui em minha cidade. Dia triste!", compartilhou mais um.

Vale lembrar que o cantor sertanejo havia sido internado no Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo, para tratar problemas de saúde que exigiam "repouso absoluto". Em fevereiro deste ano, Chrystian já havia sido internado no Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico. Ele chegou a se preparar para um transplante de rim e a doação seria feita pela esposa, Key Vieira. A cirurgia seria realizada no fim deste ano e neste final de semana ele tinha um show marcado.

A recente hospitalização foi anunciada na quarta-feira, 19, mesma noite em que foi exibido o programa The Noite com a última entrevista concedida por Chrystian.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanci Gil (@nanciggil)

Quem é Nanci Gil?

Nanci Gil é a filha mais velha de Raul Gil e Carmem Sánchez. Ela nasceu em 1960, é jornalista e apresentadora. Ela já foi jurada do programa do pai na TV, mas se afastou da função em decorrência de conflitos familiares.

O apresentador Raul Gil teve dois filhos: Nanci e Raul Gil Junior. O caçula nasceu em 1965, e jornalista e diretor de TV. Ele trabalha com o pai desde 1980 na TV e na produtora Luar Company, que é a responsável pela carreira do comunicador.