Jojo Todynho rebate comentário sobre continuar com 'cara de pobre': 'Invejosa'

A cantora Jojo Todynho perdeu a paciência ao se deparar com um comentário maldoso nas redes sociais sobre sua ida à Paris, na França

A cantora e influenciadora digital Jojo Todynho provou que mesmo passeando em Paris, na França, não fica quieta ao se deparar com alguns comentários maldosos na internet. Participando da semana de moda de alta-costura, a campeã de 'A Fazenda 12', da Record, usou as redes sociais para compartilhar um registro especial com os seguidores.

Em seu perfil oficial no Instagram, Jojo publicou um vídeo mostrando os bastidores de um ensaio que realizou nas ruas da capital francesa. Em meio a diversos elogios, um comentário 'diferenciado' acabou chamando a atenção da artista.

"Continua com cara de pobre", disparou uma internauta. Sem papas na língua, Jojo Todynho fez questão de responder: "Igual a você, a diferença é que você além de passada, é frustrada, invejosa!", rebateu a influenciadora.

Ainda na quarta-feira, 26, Jojo contou ao público que enfrentou um grande perrengue nas ruas de Paris. Isso porque, enquanto passeava com uma amiga, ela quase foi vítima de assalto por 'pickpocket', termo usado para se referir às pessoas que roubam dinheiro ou objetos de valor do bolso da vítima sem que ela perceba no momento.

Em seus stories no Instagram, a futura advogada detalhou o ocorrido e explicou que cogitou reagir à tentativa de furto. "Gente, Renata segurou a bolsa e eu quase peguei os pickpockets. Dei logo uma 'olhada Brasil', Renata segurou a bolsa e já estava pronta, quase [bati]. Qual foi? Que aventura. São caras de pau", disse a artista. "Agora que eu estou fazendo esteira, eu ia correr até o fim", declarou ela.

Em outro momento, durante uma live, Jojo revelou que não deixaria barato caso tivesse sido vítima do assalto. "Quando eu olhei, eu me transformei. Me veio um Hulk interior. Imagina se eu aparecesse na delegacia. 'Jojo é presa em Paris após dar coça nos pickpockets. Parcelei o rolex em 32 vezes para perder para eles?'", se divertiu a ex-A Fazenda.

Jojo Todynho comemora conquista na faculdade

Na manhã desta segunda-feira, 17, Jojo Todynho compartilhou em sua rede social uma reflexão com seus mais de 30 milhões de seguidores. A influenciadora de 27 anos publicou um vídeo no Instagram celebrando suas notas no curso de Direito e incentivando os fãs a manterem o foco em seus objetivos; confira mais detalhes!