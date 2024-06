RedeTV! nega ameaça de equipe após funcionário passar mal e morrer em hospital

Procurada pela CARAS Brasil, a RedeTV! se pronunciou sobre caso envolvendo funcionário que trabalhava há 19 anos na emissora

A RedeTV! se pronunciou sobre o caso do funcionário que passou mal dentro da emissora nesta sexta-feira, 28, e acabou morrendo ao chegar no hospital. Procurada pela CARAS Brasil, a empresa lamentou o ocorrido e negou que esteja sofrendo ameaças de parte de sua equipe.

Através de uma nota, a RedeTV! explicou que o funcionário deu entrada no ambulatório da emissora e logo foi atendido por uma equipe de primeiros socorros. Em seguida, o SAMU precisou ser acionado e o homem foi encaminhado para uma unidade hospitalar mais próxima da sede do canal, em Osasco. No entanto, ele acabou não resistindo após sofrer uma parada cardíaca.

"A RedeTV! expressa profundo pesar pelo falecimento do colaborador (o qual terá a identidade preservada em respeito à família), nosso funcionário durante 19 anos. Nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor", disse um trecho da mensagem.

O caso envolvendo o funcionário da emissora ganhou destaque após o portal Leo Dias compartilhar a informação. Segundo o colunista, o homem, que atuava como contra-regra no canal de Amilcare Dellevo, passou mal durante o horário de almoço e foi ao ambulatório, que não contava com médicos.

A publicação ainda afirma que colegas do homem estão planejando uma paralisação, em protesto ao ocorrido. Isso porque algumas pessoas acreditam que a sobrecarga do trabalho, o qual ele estava em desvio de função, pode ter sido a causa da morte. Questionado pela CARAS Brasil sobre a possível manifestação dos colaboradores, a RedeTV! negou: "Essa informação não procede".

Confira a nota na íntegra:

A RedeTV! informa que o profissional sentiu um mal-estar na tarde da última sexta-feira (28) e procurou o ambulatório da emissora, sendo prontamente atendido pela equipe de primeiros socorros, que realizou todos os procedimentos de emergência no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi imediatamente acionado e chegou rapidamente para prestar atendimento. O colaborador foi levado de ambulância à unidade hospitalar mais próxima da sede do canal, em Osasco, seguindo o protocolo do SAMU. No pronto-socorro, infelizmente, ele não resistiu, após sofrer uma parada cardíaca.

A RedeTV! expressa profundo pesar pelo falecimento do colaborador (o qual terá a identidade preservada em respeito à família), nosso funcionário durante 19 anos. Nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor.