Isabelle lamenta resultado do Festival de Parintins: "Nada diminui o meu orgulho"

Após vitória do Boi Caprichoso no Festival de Parintins, Isabelle Nogueira lamentou resultado e expressou orgulho pelo grupo vermelho e branco

Após lindas apresentações, o Boi Garantido perdeu a disputa contra o Caprichoso no 57° Festival de Parintins. Com a conclusão da apuração nesta segunda-feira, 1, a Cunhã-poranga do grupo vermelho e branco, Isabelle Nogueira, usou as redes sociais para lamentar a derrota e agradecer a toda a equipe pelos trabalhos.

“Meu Amor @boigarantido, meu brinquedo de criança, eterno campeão, luz na multidão. Nada diminui o meu orgulho em ser encarnada, pele vermelha e Perreché! @boigarantido és sinônimo de tradição porém , também, de superação!”, iniciou a ex-BBB no Instagram.

“Agradeço e parabenizo todos os envolvidos nesse espetáculo. Artesãos, pintores, soldadores, alegoristas, diretores, coreógrafos, dançarinos, músicos e PRINCIPALMENTE a minha apaixonada Galera encarnada. Que vibra e emana das arquibancadas. Os meus 10 não são apenas meus , são nossos! Pois eu sou uma gota nesse oceano! Em breve nos reencontraremos”, finalizou Isabelle.

Nos comentários, fãs e amigos elogiaram a performance da manauara. "Foi incrível! Parabéns pelo teu empenho e, principalmente, por levar a tua cultura por todos os lugares! Tu merece todo reconhecimento!", comentou Matteus Amaral. "Foi lindo", disse a ex-BBB Leidy Elin. "Obrigada Isa! Por ter levado o festival para o conhecimento de todo o Brasil!", agradeceu um internauta.

Isabelle e Matteus se reencontram em Parintins

Os ex-BBBs Isabelle e Matteus já estão juntos novamente. Depois de ficarem distantes por causa da morada de cada um, eles se reencontraram na sexta-feira, 28. Ele viajou até o Amazonas para conferir o Festival de Parintins, no qual ela é a cunhã-poranga do Boi Garantido.

Nas redes sociais, eles fizeram uma rara aparição trocando beijos entre um compromisso e outro da agenda agitada da morena. “Consegui encontrar 5 minutinhos. É só um beijinho e tchau”, disse ela nos stories do Instagram. Confira!