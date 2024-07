Guthierry Sotero, de No Rancho Fundo, relembra início da atuação: 'Fiz terapia'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Guthierry Sotero avalia sua trajetória na arte e reforça importância da terapia em sua carreira

A trajetória de um ator para o estrelato nem sempre é fácil. O ator Guthierry Sotero (22), depois de se destacar como Vini, personagem que cresceu em Vai na Fé, volta ao ar na também global onde integra o elenco de No Rancho Fundo, novela das seis da TV Globo. Em entrevista à Revista CARAS, ele relembra início de sua trajetória na arte e revela que a jornada não foi tão fácil no começo: "Fiz terapia".

Antes de ingressar na teledramaturgia brasileira, o ator fez estágio no Ministério Público e pensou em ser desembargador. Guthierry confessa que a mudança aconteceu após ele passar em um teste para ingressar no elenco de Malhação Transformação.

"Aos 16 anos comecei a estagiar no Ministério Público na área administrativa e acabei me apaixonando pelo Direito. Passei até no curso na UERJ, mas no mesmo momento eu também passei no teste para fazer Malhação Transformação, que seria em 2020. Fiquei bem dividido, mas a arte falou mais alto. No início, fiquei com pé atrás, pensando se deveria ter feito isso, mas hoje sou muito agradecido por essa escolha. Eu fiz a escolha certa", avalia.

No meio do caminho surgiu a arte! Foi assim que Guthierry Sotero trocou o Direito pela atuação e pela música. E ele não se arrepende. Apesar disso, o ator revela que precisou passar por terapia para não ficar se cobrando tanto em sua nova profissão.

"Fiz terapia, para não ficar me cobrando sem necessidade". Ele relembra o começo de sua carreira na teledramaturgia brasileira: "Comecei antes das temporadas de Malhação que caíram. Cheguei a negar projeto para fazer Malhação e aí caiu, meu mundo desabou, foi uma frustração, mas outras oportunidades vieram", finaliza Guthierry Sotero.

