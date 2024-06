Gustavo Mioto abre o coração ao falar de Ana Castela: 'Uma das salvações para o sertanejo'

Em entrevista à Revista CARAS, Gustavo Mioto revela detalhes de sua intimidade com Ana Castela e reforça importância da amada na música

Apesar de ser muito reservado com relação a sua vida pessoal, o cantor Gustavo Mioto (27) está cada vez mais apaixonado pela cantora Ana Castela (20). Em entrevista à Revista CARAS, o artista abre o coração ao falar de sua amada e elogia a força e trajetória da 'boiadeira' na música: "Uma das salvações para o sertanejo".

Entre idas e vindas, o relacionamento dos dois tem evoluído bastante a cada dia. Gustavo avalia que vem aprendendo muito com Ana e acredita que sua companheira é uma das revelações no cenário sertanejo brasileiro.

“Eu a ajudo com a experiência que tenho e ela me ajuda com a inovação que está trazendo para o sertanejo”, pontua. Com uma história de amor iniciada em 2023, eles não descartam a possibilidade de concretizar uma vida a dois, embora, hoje, tenham a distância como empecilho — ela mora em Londrina, no Paraná, enquanto ele segue em São Paulo.

“Ainda é cedo, mas não quer dizer que a gente não queira ir além, do contrário, não compensaria estarmos juntos”, garante Mioto, apaixonado pela eleita. "Ela é uma das salvações para o sertanejo. Sem ela, talvez, não veríamos mais as crianças querendo usar bota, chapéu... a Ana é corajosa, uma das melhores cantoras da nova geração”, elogia.

LADO NERD

Na tranquilidade de seu apartamento, em Alphaville, na Grande São Paulo, Gustavo Mioto abriu as portas de seu lar com exclusividade para CARAS. Com 12 anos de carreira na música, o cantor entrega que passou a se reconhecer ainda mais desde que saiu da casa dos pais para morar sozinho, há mais ou menos um ano.

“Eu nunca tinha experimentado viver assim, sozinho. Tem sido diferente. Costumo dizer que aqui estou tendo a chance de conhecer o Gustavo Mioto como pessoa física, porque a jurídica eu já conheço muito bem. Me pergunto todos os dias quem é esse guri”, entrega Gustavo Mioto.

