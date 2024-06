Gustavo Mioto revela lado nerd após sair da casa dos pais: 'Tem sido diferente'

Morando sozinho pela primeira vez, Gustavo Mioto abre seu lar para a Revista CARAS e mostra detalhes da decoração de seu refugio, assumindo o lado nerd

Na tranquilidade de seu apartamento, em Alphaville, na Grande São Paulo, Gustavo Mioto (27) tem tempo o bastante para analisar a vida. Com 12 anos de carreira na música, o cantor entrega que passou a se reconhecer ainda mais desde que saiu da casa dos pais para morar sozinho, há mais ou menos um ano. “É uma grande conquista. Eu acreditava que demoraria muito mais para chegar a esse momento consolidado na música”, avalia ele, que abriu as portas de seu lar com exclusividade para CARAS. O cenário que o cerca — com bonecos, super-heróis e quadros — reflete a real personalidade do homem por trás de sucessos sertanejos: “Eu sou um nerd!”, define ele, que chegou a estudar Engenharia da Computação.

“Eu nunca tinha experimentado viver assim, sozinho. Tem sido diferente. Costumo dizer que aqui estou tendo a chance de conhecer o Gustavo Mioto como pessoa física, porque a jurídica eu já conheço muito bem. Me pergunto todos os dias quem é esse guri”, entrega ele.

Em uma fase repleta de transformações e muito aprendizado, ele reflete sobre as escolhas que moldaram sua trajetória e o fizeram chegar tão longe. “Acho que meu maior aprendizado foi parar de comparar o meu tempo com o dos outros. Passei a acreditar em mim e a entender que a carreira artística é repleta de nuances”, conta o artista, que recentemente encerrou o projeto MiotoTerapia, lançado nas plataformas digitais de música. Por ter começado a trilhar seu caminho profissional muito jovem, ele admite que a carreira o fez ter que abrir mão de muita coisa.

“Sinto que perdi detalhes da vida. Momentos especiais com a família, fins de semana, casamentos, aniversários... fora os amigos que se distanciaram por termos uma rotina diferente. A gente entrega e renuncia a vida pela música. Em compensação, vivemos do que gostamos de fazer”, afirma.

Apesar de encarar alguns momentos de exaustão por conta da rotina agitada, o cantor garante que a ideia de desistir da música nunca teve muito espaço. “De vez em quando a gente dá uma desanimada, sim, mas desistir nunca foi além de um pensamento. O cansaço da carreira é mais físico, mental”, explica ele. Recentemente, aliás, tomado pelos conselhos sobre questões amorosas que costuma dar aos fãs, ele até pensou em estudar Psicologia.

“É um universo que sempre me fascinou. No fundo, eu trabalho com psicologia ao retratar o sentimento das pessoas e até mesmo o meu”, conta. Ainda este ano, Gustavo planeja gravar um novo projeto audiovisual, além de, no ano que vem, iniciar uma turnê pessoal paralela aos shows que fará pelo País. “Será algo muito importante para mim, uma zerada de vida mesmo”, adianta ele.

Com motivos de sobra para agradecer, Gustavo também ressalta a força do relacionamento com a cantora Ana Castela (20), com quem, entre idas e vindas, tem evoluído a cada dia. “Eu a ajudo com a experiência que tenho e ela me ajuda com a inovação que está trazendo para o sertanejo”, pontua.

Com uma história de amor iniciada em 2023, eles não descartam a possibilidade de concretizar uma vida a dois, embora, hoje, tenham a distância como empecilho — ela mora em Londrina, no Paraná, enquanto ele segue em São Paulo. “Ainda é cedo, mas não quer dizer que a gente não queira ir além, do contrário, não compensaria estarmos juntos”, garante Mioto, apaixonado pela eleita. “Ela é uma das salvações para o sertanejo. Sem ela, talvez, não veríamos mais as crianças querendo usar bota, chapéu... a Ana é corajosa, uma das melhores cantoras da nova geração”, elogia.