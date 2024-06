Gustavo Mioto revela maior lição que aprendeu na carreira: 'Parar de comparar'

Em entrevista à Revista CARAS, o cantor Gustavo Mioto analisa trajetória na música e mostra detalhes de sua nova residência

Com 12 anos de carreira na música, o cantor e compositor Gustavo Mioto (27) vive um momento de transformações em sua vida pessoal e profissional. Em entrevista à Revista CARAS, ele reflete sobre as escolhas que moldaram sua trajetória e revela maior lição que aprendeu na carreira: "Parar de comparar".

Por ter começado a trilhar seu caminho profissional muito jovem, Gustavo Mioto admite que a carreira o fez ter que abrir mão de muita coisa. Apesar de encarar alguns momentos de exaustão por conta da rotina agitada, o cantor garante que a ideia de desistir da música nunca teve muito espaço.

“Sinto que perdi detalhes da vida. Momentos especiais com a família, fins de semana, casamentos, aniversários... fora os amigos que se distanciaram por termos uma rotina diferente. A gente entrega e renúncia a vida pela música. Em compensação, vivemos do que gostamos de fazer”, afirma.

"De vez em quando a gente dá uma desanimada, sim, mas desistir nunca foi além de um pensamento. O cansaço da carreira é mais físico, mental”, explica ele.

Por conta de tantas transformações, Gustavo analisa sua trajetória musical: "Acho que meu maior aprendizado foi parar de comparar o meu tempo com o dos outros. Passei a acreditar em mim e a entender que a carreira artística é repleta de nuances”, conta o artista.

LADO NERD

Na tranquilidade de seu apartamento, em Alphaville, na Grande São Paulo, Gustavo Mioto abriu as portas de seu lar com exclusividade para CARAS. Com 12 anos de carreira na música, o cantor entrega que passou a se reconhecer ainda mais desde que saiu da casa dos pais para morar sozinho, há mais ou menos um ano.

“Eu nunca tinha experimentado viver assim, sozinho. Tem sido diferente. Costumo dizer que aqui estou tendo a chance de conhecer o Gustavo Mioto como pessoa física, porque a jurídica eu já conheço muito bem. Me pergunto todos os dias quem é esse guri”, finaliza Gustavo Mioto.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DA CARAS BRASIL: