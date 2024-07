Viih Tube fala sobre 'pular etapas' na relação: 'Não existe ordem perfeita'

À espera do segundo filho com Eliezer, a influenciadora Viih Tube fez uma reflexão sobre viver 'etapas comuns' em uma relação

A influenciadora digital Viih Tube dividiu com os seguidores uma reflexão a respeito do 'relacionamento perfeito'. Em seu Instagram oficial, a ex-participante do BBB 21, da Globo, publicou um vídeo ao lado do marido, Eliezer, e mostrou que o casal acabou pulando algumas 'etapas comuns' da relação.

No registro compartilhado por Viih, os dois aparecem juntos em frente a uma escada. Em cada degrau, eles nomearam o 'ciclo' esperado de um relacionamento: ficar, namorar, noivar, casar, morar junto e engravidar.

Os famosos, então, aparecem saindo direto da etapa 'ficar' para a 'engravidar'. Em seguida, Viih Tube e Eliezer passaram a descer alguns degraus e mostraram, por fim, qual foi a ordem da relação: morar junto, namorar e casar.

"Não existe ordem perfeita, mesmo que ainda isso seja muito estereotipado! O mais importante é amor, e por aqui, nunca faltou. Confie nos planos, confie nos seus instintos, não se importe com o que vão falar!", declarou a influenciadora digital na legenda. Nos comentários, diversos seguidores deixaram mensagens carinhosas ao casal.

"O casal improvável que deu certo", disse uma internauta. "Não existe fórmula da Felicidade. A fórmula é ser feliz!", falou outra. "O importante não é como começa e sim como vocês se encontram hoje. Construíram uma família linda", destacou uma terceira.

Para quem não acompanhou, Viih Tube e Eliezer se conheceram em 2022, após o famoso deixar o confinamento do BBB 22. Pouco tempo depois, eles revelaram que estavam esperando o primeiro filho. Com isso, o casal decidiu assumir o namoro e passaram a morar juntos.

Em abril de 2023, nasceu Lua Di Felice, a primogênita dos famosos. Atualmente, Viih está à espera do segundo herdeiro da família, Ravi. Os dois, inclusive, oficializaram a união no civil em março de 2023, de forma discreta e intimista.

Viih Tube revela novidade na gravidez

A influenciadora digital Viih Tube surpreendeu ao revelar uma novidade em sua gravidez. Ela espera o nascimento do segundo filho e estava de repouso há algumas semanas ao sofrer um pequeno descolamento da placenta. Agora, ela contou que pode voltar a retomar sua rotina.

Isso porque o problema na placenta já foi resolvido. “A placenta subiu e colou! Obrigada meu Deus! Vida leve ainda para garantir que não aconteça mais nada, mas estou muito feliz”, disse ela nos stories do Instagram.

Além disso, Viih contou que está prestes a entrar no sexto mês de gestação. O bebê Ravi, fruto do casamento com Eliezer, deve nascer em novembro de 2024.